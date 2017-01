"Crisi pel gol": l''Sport' assegura que l'error arbitral ha provocat un "tsunami"

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dimarts:

Sport: "Crisi pel gol"; "El Barça mai perd si Luis Suárez marca un gol"

Mundo Deportivo: "Clamor per l'ull de falcó"; "Danilo, Benzema i CR7, els més xiulats al Bernabéu"

L'Esportiu: "Ja seria hora"; "Dos tècnics ferits i contrariats"

As: "Llorente i Vallejo tornaran per quedar-s'hi"; Tebas: "Hi haurà videoarbitratge el 2018"