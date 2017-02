"Cimera pel relleu d'Aleix": el Barça es planteja fitxar per cobrir la baixa del lateral, a la portada de l''Sport'

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dilluns:

Sport: "Espectacular duel de pistolers"; "Cimera pel relleu d'Aleix"

Mundo Deportivo: "Davant la 'MSN' cal resar"; "Hi haurà cimera pel lateral"

L'Esportiu: "Regnen de nou"; "La copa vola a Salamanca"

As: "L'Atlètic no es rendeix"; Bale: "No puc esperar més"