'Llegir, estimar', l'ARA especial d'aquest Sant Jordi

Aquest diumenge se celebra la diada de Sant Jordi i, com no podia ser d'una altra forma, la literatura és la gran protagonista del diari. L'ARA dedica un dossier especial de quinze pàgines als llibres, des de tota mena d'àmbits i vessants. Un reportatge segueix la història dels lectors que es van enganxar a la lectura gràcies al seu professor de literatura. Un altre para atenció a aquelles persones a les quals un llibre ha estat el millor aliat en moments difícils de la vida, com una malaltia. També s'analitza l'impacte de les noves tecnologies, la formació literària dels professors o quines estratègies cal seguir per aconseguir enganxar els nens en la lectura.

A més, l'ARA Diumenge està dedicat en exclusiva a la novel·la històrica, un gènere que ha fet possible que milers de persones s'iniciïn en l'hàbit de la lectura.

Un diari tan especial havia de tenir una portada molt especial. I la d'aquest diumenge ho és. Per la portada d'aquest Sant Jordi hem triat uns alumnes molt especials i els hem reunit a una aula de l'edifici històric de la universitat de Barcelona. Carles Capdevila, Empar Moliner, David Cirici, Javier Cercas, Gemma Ruiz, Xavier Bosch, Trina Vallès, Rafael Nadal, Rafael Argullol, Marc Artigau, Jordi Basté, Sílvia Soler, Xavier Theros, Natza Farré, Juan Pablo Villalobos i Anna Mansó són els protagonistes d'una portada amb un títol igualment especial, 'Llegir, estimar'. Un títol que l'ARA repeteix cada Sant Jordi. I ja en van set.