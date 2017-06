Les empremtes del sol a la pell

Sovint acceptem amb excessiva resignació el pas dels anys. Apareixen els cabells blancs, les arrugues, l’alopècia, les taques a la pell i no reaccionem, ja que “simplement ens fem grans”. Efectivament, és així, tenim data de caducitat, però no podem passar per alt que el cos emet missatges contínuament sobre el seu estat. Cal escoltar-lo.

La pell és un dels teixits més importants de l’organisme, ens aïlla de l’exterior i ens permet relacionar-nos amb l’entorn. Concretament, hi ha zones que estan altament exposades al medi extern (vent, sol, canvis de temperatura) i que patiran agressions de manera constant al llarg de la vida.

Observa els teus braços, cames, mans, cara, cap… què ha passat? No ens hem protegit adequadament de les radiacions UV a la infància, l'adolescència ni, probablement, a l’edat adulta. El sol té un efecte acumulatiu sobre la pell i al llarg de tot aquest temps ha anat lesionant el nostre ADN sense que hàgim sigut conscients que accelera l’envelliment, l’aparició d’arrugues... Fins i tot la possibilitat de patir un càncer de pell, el més freqüent al nostre país, però també dels que presenten millors perspectives de curació si es detecta a temps.

Una altra conseqüència és l’aparició del lentigen, un tipus de taca molt característic a partir dels 40 anys. Tenen un aspecte marronós i poden tenir mides diverses, i sovint preocupen, especialment les dones. Rarament són visibles en zones no exposades al sol, com per exemple el tronc, en canvi són molt nombroses en àrees descobertes (cara, dors de les mans, braços…).

També es pot produir la queratosi actínica. La pell es presenta escamosa, a vegades d’aspecte blanquinós, groguenc o fins i tot rosat. És una lesió precancerosa; per tant, convé tractar-la amb immediatesa. Acostuma a manifestar-se al cap (especialment en homes calbs), però també pot aparèixer a la cara o el dors de les mans.

Fotoprotecció per a una pell senil

Prendre consciència de la importància d’actuar a temps és l’objectiu de metges i farmacèutics. Què has de tenir en compte per protegir-te del sol adequadament?

1. Utilitza fotoprotectors, ulleres, barret i roba seca.

2. Escull el fotoprotector més adequat per al teu fototip, aplica-te’l en quantitat suficient i renova’l amb freqüència.

3. Protegeix-te del sol durant tot l’any, també a l’hivern i la tardor, i quan realitzis activitats a l’aire lliure.

4. Fes servir productes postsolars amb efecte hidratant i reparador del dany cel·lular.

5. Fes una autoexploració de les teves pigues i taques i les de la teva parella.

6. Visita el dermatòleg un cop l’any i participa en les campanyes de prevenció i conscienciació que duu a terme el col·lectiu farmacèutic.

7. Divulga en el teu entorn (parella, fills, nets, amics…) la importància de prevenir i detectar a temps el càncer de pell.

Fins al 13 de juny, sota el lema 'Abans de deixar-t’hi la pell, consulta', les farmàcies de Barcelona participen en una campanya de detecció precoç i prevenció del càncer de pell, impulsada pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, en col·laboració amb el Grup de Melanoma de l’Hospital Clínic. Més informació a la web de salut del Col·legi: farmaceuticonline.com.

*Rocío López-Ybarra. Farmacèutica comunitària. Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.