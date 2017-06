Quan ens hem de protegir del sol i no ho sabem?

El sol ens aporta nombrosos beneficis però, per evitar els perjudicis que pot causar una exposició excessiva i continuada, és important tenir sempre present protegir-se, tant si ja estem bronzejats com si fa núvol, si prenem el sol o sortim a fer activitats a l’aire lliure sense intenció de prendre’l. A més, existeixen algunes situacions quotidianes on protegir-nos és encara més important per tal de prevenir l’envelliment prematur de la pell, l’aparició de taques, cremades i el desencadenament de diferents patologies associades a l’exposició solar. A continuació, en destaquem algunes.

Activitats a l’aire lliure

Anar a la feina, sortir a passejar, jugar al parc amb els nens o prendre cafè a una plaça assolellada són exemples de situacions on ens exposem directament al sol i hem de posar algun tipus de barrera protectora (fotoprotectors, roba, gorres, ulleres de sol...). Encara més, les persones que treballen a l’aire lliure, doncs acumulen moltes hores d’exposició.

L’embaràs

En el cas de les dones embarassades, els canvis hormonals poden donar lloc a l’aparició de taques al voltant del nas i la boca (cloasma o màscara d’embaràs). El sol pot enfosquir-les i caldrà utilitzar un bon filtre solar. Si portem bikini i prenem el sol, també pot enfosquir-se la línia alba, una línia vertical hiperpigmentada que apareix en mares gestants i recorre des del pubis fins al melic.

Esport

Per a les persones que practiquen esport a l’aire lliure és important saber que:

1. El risc de cremades augmenta degut a l’efecte lupa entre la suor, el sol i la superfície on entrenem: la que més reflexa és la neu, seguida de la gespa i l’arena seca i, en menor mesura, l’asfalt i l’aigua.

2. A la muntanya, ens hem d’aplicar un filtre solar més elevat: el risc de cremades augmenta un 4% cada 300m d’alçada.

3. Tenir una bona hidratació amb beguda isotònica, aigua, fruites o sucs per a combatre la deshidratació de la pell i renovar la crema solar cada dues hores per evitar pèrdues del producte arrossegades per la suor.

4. La protecció física també és imprescindible: ulleres de sol, gorra, samarreta, pantalons, etc.

Medicaments

Existeixen nombrosos medicaments que ens fan més fotosensibles i cal estar atents. Destaquen els anticonceptius orals, ja que un gran nombre de dones els prenen a diari i són més sensibles a patir cremades o l’aparició de taques a la pell. Altres fàrmacs als quals cal prestar especial atenció són els corticoides, antiinflamatoris, antihipertensius, antidepressius, antibiòtics i antihistamínics. La protecció serà clau també en aquests casos i, sobre tot plegat, us podrà informar el farmacèutic.

Fins el 13 de juny, sota el lema “Abans de deixar-t’hi la pell, consulta”, les farmàcies de Barcelona estan participant en una campanya de detecció precoç i prevenció del càncer de pell, impulsada pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, en col·laboració amb el Grup de Melanoma de l’Hospital Clínic. Per a més informació, accedeix al web de salut del Col·legi:

farmaceuticonline.com

*Susagna Lucas és farmacèutica comunitària, del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona