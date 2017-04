A la recerca de la dieta alcalina

“Entre les dietes que més interès han suscitat en els últims anys a Occident hi ha l’alcalina, segons la qual una acidificació excessiva de fluids i de teixits corporals aplana el camí cap a trastorns fisiològics i també per a les malalties”, escriu Josefina Llargués, màster en nutrició i salut, en el llibre La dieta alcalina (Comanegra).

Per entendre-ho tot plegat, Llargués explica que la relació entre àcid i alcalí es quantifica en una escala que va del 0 al 14. “Un pH 7 correspon al neutre. Per sobre del 7, una substància o un aliment són alcalins, i per sota es consideren àcids”. Per tant, “des de l’òptica de l’alcalinitat, un organisme està sa quan el seu pH és lleugerament alcalí”.

Per entendre la importància de l’equilibri àcid-base, Llargués recorre al premi Nobel Albert Szent-György, que sostenia que “el cos és alcalí per disseny, però les seves funcions i el metabolisme són acidificants”. D’aquí la importància “de consumir combustible alcalí en la nostra dieta diària, perquè el nostre organisme ja genera àcids derivats de les seves funcions metabòliques”, diu l’experta en nutrició.

En la pràctica, la dieta alcalina se sosté en quatre pilars:

1) Hidratació

2) Nutrició

3) Remineralització

4) Desintoxicació

En la hidratació, es considera que és tan important el que es menja com el que es beu. “L’aigua per ingerir hauria de ser pura, lliure de contaminants, alcalina, amb un pH ideal de 9,5”. Entre els efectes de no tenir un organisme ben hidratat hi ha que el “metabolisme va més lent, i la pell, l’energia, la resistència molecular, el rendiment físic i intel·lectual i la salut en queden afectats”. És així perquè “un 80% del nostre organisme està format per aigua, i al llarg del dia en perdem entre 2,5 i 4 litres a través de la respiració, la micció, la suor o el moviment”.

Pel que fa a la nutrició, els aliments que integren la dieta alcalina són les verdures, hortalisses, fruites, olis vegetals, llavors, algues, cereals, llegums, pa sense gluten, tahina, herbes fresques i espècies. Per contra, els aliments que cal evitar són l’alcohol, el cafè, els sucs envasats, les begudes carbonatades, les begudes energitzants i de cola, la proteïna animal, els lactis, la brioixeria i els edulcorants artificials, com també els saboritzants, els colorants, la fructosa, i el xarop i el sucre en totes les seves formes.

En la remineralització, la dieta alcalina apunta que “l’organisme necessita una aportació adequada de sals minerals alcalinitzants per portar a terme els seus processos fisiològics”. I en aquest apartat, el consell principal és abandonar la sal de taula, 99% clorur sòdic, “perquè deshidrata, acidifica i afavoreix la hipertensió”. Per contra, uns bons substituts són la sal marina sense refinar, la sal de l’Himàlaia o la sal celta, i fins i tot l’aigua de mar.

Per acabar, en la desintoxicació, el mecanisme d’eliminació en una dieta alcalina funciona a través de la “pell, els ronyons, el fetge i els pulmons”. Malgrat això, l’estil de vida de les persones en les societats modernes (sedentarisme, hàbits tòxics, consum d’aliments altament processats, dieta desnaturalitzada, poc contacte amb la natura) pot dificultar la capacitat desintoxicant de l’organisme”.

Beneficis de la Dieta alcalina

Segons el llibre ‘La dieta alcalina’ (Comanegra), de Josefina Llargués

Pes saludable

Augment de la libido

Sistema immunològic més tonificat

Més concentració, claredat mental i pau interior

Nivells òptims d’energia i vitalitat

Més nutrició cel·lular

Prevenció de l’envelliment prematur

PROPOSTA DE MENÚ

Pudin de xia i anacards

2 cullerades soperes de llavors de xia

200 ml d’aigua

30 g d’anacards crus

2-3 dàtils frescos, sense pinyol i laminats

Un pessic de canyella molta

Un pessic de sal marina

½ cullerada de postre de ratlladura de llimona

Un grapat de nabius frescos

Coco ratllat

Barregeu la xia amb l’aigua i deixeu-ho reposar durant 15 minuts (també podeu preparar-ho la nit anterior). Tritureu la barreja amb la resta dels ingredients fins que n’aconseguiu una textura homogènia. Un cop al bol, afegiu-hi els nabius i poseu-hi el coco ratllat.

Crema crua d’espàrrecs amb alfàbrega

1 alvocat

El suc de ½ llimona

100 g d’espàrrecs verds

Alfàbrega fresca

30 g d’anacards

1 ceba petita

Un pessic de pebre negre molt

Un pessic de sal marina

200 ml d’aigua

Ametlla picada

Brots de pèsols

Peleu l’alvocat i talleu-lo a daus. Renteu i trossegeu els espàrrecs traient-ne la part més dura i fibrosa. Poseu tots els ingredients al got de la batedora. Tritureu-los fins que n’aconseguiu una textura homogènia. Afegiu-hi més líquid segons les vostres preferències. Distribuïu la crema en bols i empolvoreu-la amb ametlla picada. Adorneu-la amb brots.