El Sant Jordi 2017 assoleix un 4% més de facturació

Es confirmen les bones sensacions que els llibreters van tenir durant la diada de Sant Jordi 2017: la facturació va pujar un 4%, com s'havia augurat, i es va tancar la jornada amb una facturació de 21,80 milions d'euros (un milió més que l'anterior, que va ser de 20,96 milions d'euros). Es van despatxar més de 1,6 milions de llibres. Això sí, enguany s'han sumat de forma excepcional les vendes acumulades de dissabte i diumenge, en caure la diada en cap de setmana, tal com va acordar la Cambra del Llibre de Catalunya de manera excepcional.

El rànquing definitiu de Sant Jordi 2017A més de donar les dades definitives dels rànquings de llibres més venuts, on al cim hi segueix sent, en català, Xavier Bosch i Carles Capdevila, i en castellà Fernando Aramburu i Marie Kondo (en comptes de Pau Donés), també s'han obtingut a través de LibriData, l'eina de la Cambra del Llibre de Catalunya que comptabilitza les dades de venda de 172 punts a Catalunya, altres dades. Per exemple, que es van vendre 52.467 títols diferents, un 15,9% més que el 2016. El pes percentual dels 10 títols més venuts ha estat del 6,34%. El Gremi també ha fet públics els llibres més comprats per demarcacions.

El català segueix triomfant, a diferència de la resta de l'any, dels exemplars venuts, el 56% van ser en català (un 1,78% més que l'any passat), el 43% en castellà i l'1% en altres idiomes. Del total de vendes de la diada, la literatura infantil i juvenil ha suposat el gruix més important de vendes, un 35, 31%. La ficció és del 34,25% i la no ficció, del 30,44%.

"Hi va haver una participació excepcional en tot el país en general", referma Antoni Daura,

president del Gremi. "Sembla que finalment s'ha trencat la creença que Sant Jordi és més participatiu entre setmana; s'ha demostrat que la gent s'hi aboca caigui quan caigui”, diu Daura. L'èxit de vendes es va estendre a tot el país. Un centenar de municipis van permetre l’obertura comercial el dia 23, a iniciativa del Consell de Gremis de Catalunya, fet que va afavorir les vendes, asseguren.