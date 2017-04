Sant Jordi s'aixeca radiant

La polèmica que va esclatar divendres per la presència de Soraya Sáenz de Santamaría en l'acte on es presentava la candidatura de la diada com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco –iq ue va provocar la dimissió d'Isabel Martí de l'Associació d'Editors i reaccions contràries, des del conseller Santi Vila a Òmnium Cultural, passant per Albert Sánchez Piñol– continua portant cua. I marcant el Sant Jordi. En el seu missatge de Sant Jordi, el president Carles Puigdemont ha afirmat: "S i aconseguim el reconeixement de la UNESCO per aquesta festa no serà gràcies als hereus polítics d'aquells que van perseguir el català durant tants anys".



Això al marge, un temps radiant acompanyarà una diada de Sant Jordi atípic, que cau en diumenge, jornada d'un Madrid-Barça i d'eleccions a França. Les parades de roses han estat, com és habitual, les més matineres: a preus que van dels 3 i 4 euros fins als 10, s'han escampat pels carrers de totes les ciutats des de primera hora. Mercabarna calcula que es vendran uns sis milions de roses aquest Sant Jordi, la majoria de la varietat Freedom, i fa campanya perquè no s'embolcallin amb plàstic.

Els llibreters també estan enllestint les seves parades des de ben d'hora, en una jornada en què esperen incrementar vendes un 5% i superar els 21 milions d'euros de facturació i un milió i mig de llibres. Aquest dissabte ja es van aplicar els descomptes propis de Sant Jordi (del 10%) de manera que l'activitat a les llibreries ja va ser molt intensa. Com a novetat, aquest any els llibreters han llançat una app per conèixer totes les llibreries del gremi.

Els últims en obrir portes seran els botiguers, que aquest diumenge poden obrir els seus establiments a la majoria de localitats catalanes, una mesura presa a petició de la Cambra del Llibre per mirar de contrarestar l'efecte negatiu que pogués tenir un Sant Jordi en festiu.