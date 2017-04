10 pel·lícules lletraferides

El cinema també pot fer germinar l’amor per la literatura en l’espectador. Aquestes deu pel·lícules parlen de la passió per llegir i escriure, de la devoció pels llibres i escriptors, de la literatura com a taula de salvació o condemna. Són monuments a la lletra impresa, cants a la creació literària.

1. Tota la memòria del món

El documental d’Alain Resnais sobre la Biblioteca Nacional de França és un recorregut minuciós i poètic per les interioritats d’una fortalesa del coneixement. Acompanyat de la vibrant partitura de Maurice Jarre, la càmera de Resnais explora les formes en què l’home conserva la saviesa i la felicitat que representa desentranyar els misteris de la vida a través dels llibres.

2. A la recerca d’en Forrester

Entre un adolescent negre de Nova York i un venerat escriptor que viu reclòs al seu apartament sorgeix per casualitat una amistat improbable que fa emergir el talent literari del jove. La literatura és el vincle que forja aquesta relació mútuament terapèutica narrada amb eficiència pel Gus Van Sant menys indie i que es pot interpretar també en clau de biopic imaginari sobre J.D. Salinger.

3. A la casa

Tot comença com un joc: entre el professor de literatura d’un institut i un alumne dotat per a l’escriptura, però també entre el director del film i l’espectador. Lúdica, manipuladora i addictiva, A la casa reflexiona sobre la creació i el poder absorbent de la literatura. Ozon barreja la comèdia lleugera, el misteri i el terror en un còctel que esdevé una mena d’elogi pervers de la ficció.

4. Starting out in the evening

Un dels millors retrats que ha fet el cinema sobre l’impuls creador. A partir de la relació entre un autor madur i una mica oblidat (extraordinari Frank Langella) i una estudiant que està escrivint una tesi sobre ell, aquesta joia indie poc coneguda barreja romanticisme crepuscular i reflexions literàries en una història sobre dignitat, il·lusions i el veritable sentit de l’escriptura.

5. Joves prodigiosos

Abandonat per la dona i perseguit pel seu agent literari, un escriptor s’embarca amb un dels seus alumnes en la recerca d’una relíquia de Marilyn Monroe per no haver-se d’enfrontar al vertigen de la segona novel·la. Els dubtes i les pors intrínsecs en la creació prenen el protagonisme en aquesta pel·lícula.

6. Misery

El somni de la literatura també genera monstres. Stephen King es va inspirar en les reaccions dels seus fans a les seves incursions literàries fora del terror per escriure aquest relat sobre un escriptor segrestat per una fan que el tortura i l’obliga a escriure el que ella vol llegir. Rob Reiner el va portar al cinema amb una terrorífica Kathy Bates.

7. El club dels poetes morts

La mare de totes les pel·lícules sobre professors inspiradors que il·luminen el camí a la literatura. Els originals mètodes pedagògics de Robin Williams tenen un impacte profund en els alumnes d’una rígida acadèmia. El club dels poetes morts va descobrir l’atractiu de la poesia a tota una generació d’adolescents exaltats per la força del carpe diem.

8. Poetry

Una àvia comença a interessar-se per la poesia mentre es manifesten els primers símptomes de l’Alzheimer i descobreix que el seu net, que ella cuida, està involucrat en una violació múltiple. Magistral faula moral imbuïda d’un profund alè humanista en què la poesia funciona com a catalitzador estètic i ètic.

9. La carta final

Incapaç de localitzar uns llibres antics als Estats Units, una autora nord-americana (Anne Bancroft) escriu a una llibreria especialitzada de Londres. Així neix entre ella i el reservat llibreter (Anthony Hopkins) un relació epistolar de més de dues dècades amarada d’amor pels llibres, amistat sincera i complicitat vital en aquest cim del cinema lletraferit.

10. El carter (i Pablo Neruda)

Dos mons antagònics es troben en un idíl·lic poblet sicilià: el d’un carter rural (Massimo Troisi, en el seu últim paper poc abans de morir) enamorat perdudament de la cambrera del bar, i el d’un poeta xilè exiliat, Pablo Neruda (Philippe Noiret). En aquesta comèdia amable, tocada per un cert paternalisme, un home senzill descobreix la bellesa de les paraules i el poder de la metàfora. Un viatge de descobriment literari amb final tràgic: obrir els ulls a la bellesa i la injustícia sempre té conseqüències.