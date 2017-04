8 propostes culturals per al cap de setmana de Sant Jordi

Els millors llibres d’artista a l’Arts Libris

Barcelona. Fins al 23 d'abril

Amb aquest Sant Jordi arriba la vuitena edició de l’ Arts Libris, la Fira Internacional de l’Edició Contemporània, un espai de trobada d’editors i un fòrum centrat en publicacions d’art, fotografia i disseny, que té lloc a l’Arts Santa Mònica. La iniciativa ofereix als artistes i als editors donar a conèixer les seves edicions al públic en general. Paral·lelament als expositors, es desplega un extens programa d’activitats, entre les quals destaca la celebració de la tercera edició del IV Simposi Internacional sobre Llibres d’Artista, que enguany debatrà sobre tres aspectes del món de la indústria cultural i el llibre com a espai i signe creatiu: el model institucional, el productor editorial i el treball d’artista. La fira també inclou les presentacions de l’Speakers’ Corner; l’exposició 'Llegible-Visible '. 'Entre el fotograma i la pàgina ', comissariada per Mela Dávila; la presentació del tercer volum de la Sèrie AL, de Javier Peñafiel; el projecte convidat Fun Fan Fest, i diversos tallers d’edició de llibres. A més, com cada any, s’atorgarà el premi Arts Libris - Fundació Banc Sabadell.

La revetlla de Barcelona

Dissabte. 23 d'abril

Barcelona tindrà la seva revetlla particular per la diada de Sant Jordi. Sota el títol Nit del Drac, l'acte tindrà lloc el 22 d'abril a les nou del vespre i consistirà en una cerimònia per commemorar les efemèrides de set autors de les lletres catalanes: Aurora i Prudenci Bertrana, Josep Vicenç Foix, Joan Fuster, Josep Palau i Fabre, Carles Soldevila i Màrius Torres.

Per recordar-los, un 'padrí' de cada escriptor glossarà la seva figura, n'explicarà experiències compartides o bé els homenatjarà amb una cançó. Hermann Bonnín serà 'padrí' de Palau i Fabre; Isabel-Clara Simó, de Joan Fuster; Glòria Granell, d'Aurora Bertrana; Txema Martín, de Màrius Torres; Oriol Broggi, de Carles Soldevila, i Javier Cercas i Tortell Poltrona, de Josep Vicenç Foix. La Nit del Drac, dirigida pel director teatral Joan Ollé, també comptarà amb actuacions de Carles Dénia, Gemma Humet o Jaume Sisa, entre altres.

Portes obertes als museus

Diversos espais. 23 d'abril

El dia de Sant Jordi és una bona ocasió per anar a aquell museu que fa tant que diem que volem anar. Primer, perquè és festa, i segon, perquè hi ha molts equipaments que amb motiu d’aquest dia especial decideixen fer jornada de portes obertes amb entrada gratuïta i organitzar activitats familiars. En són exemples el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Museu d’Història de Catalunya, a Barcelona, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el mNACTEC de Terrassa i el Museu d’Art de Girona.

540x306 El Museu d'Història de Catalunya fa jornada de portes obertes per Sant Jordi / XAVIER BERTRAL El Museu d'Història de Catalunya fa jornada de portes obertes per Sant Jordi / XAVIER BERTRAL

Diàlegs entre escriptors de fora i d’aquí

Barcelona. Fins al 23 d'abril

Ja està en marxa la 1a edició del cicle Diàlegs de Sant Jordi, una trobada entre escriptors de fora i d’aquí que té lloc en diversos espais de Barcelona. Avui els diàlegs tenen lloc al Museu del Disseny i és el torn de Petros Màrkaris i Francesc Serés (17h), Lionel Shriver i Empar Moliner (19 h) i Siri Hustvedt i Gabriela Wiener (21 h). Els diàlegs giren entorn de qüestions com el poder, l’art, la família, el sexe o la literatura.

BCN Film Fest: un nou festival que connecta el cinema amb els llibres

Barcelona. Fins al 28 d'abril

Aquest Sant Jordi ve acompanyat d’un nou festival: el BCN Film Fest, Festival Internacional de Cine de Barcelona - Sant Jordi, que té lloc als Cinemes Verdi. En total es podran veure uns 10 films relacionats amb la literatura i la història. La inauguració és avui (21.30 h) amb ' Norman, el hombre que lo conseguía todo ', que comptarà amb la presència de Richard Gere, el protagonista del film. Altres propostes són 'Nagasaki: recuerdos de mi hijo ' o 'Los amantes de Montparnasse '.

540x306 Una imatge del film 'Nagasaki: recuerdos de mi hijo' / BCN FILM FEST Una imatge del film 'Nagasaki: recuerdos de mi hijo' / BCN FILM FEST

Lectura col·lectiva al Parlament

Barcelona. 21 d'abril

El Parlament convida tots els ciutadans a participar en la lectura pública de 'Memòries ', d’Aurora Bertrana, avui d’11 a 13h, amb motiu de la diada de Sant Jordi. Es tracta de la 13a edició de la lectura ' Lletres al Parlament ', però és el primer cop que es fa fora del palau. La presidenta, Carme Forcadell, és l’encarregada d’obrir la lectura, en què també està previst que participin altres representants institucionals i diputats. L’acte se suma a la celebració de l’Any Bertrana, que commemora el 150è i el 125è aniversari, respectivament, dels naixements de Prudenci i Aurora Bertrana. També s’hi podrà llegir 'La poesia ', d’Antònia Vicens, un poema que l’autora va escriure enguany per commemorar el Dia Mundial de la Poesia 2017. Finalment, l’acte comptarà amb la música en viu del quartet de saxos Kebyart Ensemble.

Revetlla de Sant Jordi a les biblioteques

Diversos llocs. Fins al 22 d'abril

Més de 140 biblioteques d’arreu de Catalunya han programat més de 200 activitats per celebrar el Sant Jordi amb una revetlla literària, una jornada festiva al voltant de la lectura, presentacions de llibres, lectures en veu alta, mostres de llibres, concerts, dansa i tot tipus de propostes diverses. Una de les activitats estrella és ' Balla’m un llibre ', que vol no només celebrar Sant Jordi sinó també commemorar el Dia Internacional de la Dansa (29 d’abril): es tracta d’un cicle de coreografies curtes que tenen lloc en cinc biblioteques públiques basades en textos literaris que seran presentades i interpretades en sales de lectura. Per exemple, la Biblioteca Comarcal de Blanes acull un espectacle de la coreògrafa Olga Álvarez, inspirat en el llibre 'Lolita ', de Vladimir Nabokov.

Perseu, el Sant Jordi grec

Tarragona. 23 d'abril

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ofereix l’activitat familiar 'Perseu, el Sant Jordi grec ', un taller al voltant del paral·lelisme entre la llegenda de Sant Jordi i el mite de Perseu i Andròmeda, representat al mosaic de la Medusa de Tàrraco. També es farà una rosa amb la tècnica del mosaic.