El viatge de 30 empresàries catalanes a l'Índia, convertit en llibre solidari per a Sant Jordi

Un projecte solidari i un viatge personal del qual no tornes igual que vas marxar. Això és, les dues coses alhora, el llibre 'Mandalas de mujer', que la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora ( Fidem) llança per Sant Jordi i que posarà a la venda demà en una quinzena de punts de Barcelona, Sant Cugat, Sant Just, Tiana, Badalona, Vilanova i la Geltrú, Mataró, Pineda de Mar, Calella i Vilafranca del Penedès entre d'altres. També es pot adquirir a través de la web de FIDEM.

Una part dels ingressos de les vendes es destinaran al programa 'De mujer a mujer', de la Fundació Vicente Ferrer, i la resta a altres projectes per crear espais d'igualtat i justícia social per a les dones a l'Índia.

El llibre recull les impressions de les 30 empresàries que el protagonitzen i la filla d'una d'elles a Anantapur: l'objectiu era posar en marxa un projecte per empoderar dones de l'Índia que s'organitzen en 'sanghams' (associacions de dones) per fer xarxa i muntar petits projectes empresarials amb microcrèdits.