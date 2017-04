Afa Tauli : “Abans faltava experiència, ara ja no”

Un dels jugadors estrella de la Santboiana és Afa Tauli. Nascut a Nova Zelanda ara fa 28 anys, en fa cinc que defensa els colors del degà del rugbi estatal. Més de cent partits després del debut amb la Santboiana, és un dels capitans del conjunt del Baix Llobregat.

Com arriba l’equip a la final?

Som conscients que serà difícil, però hem de fer bé les coses. Tenim un bon equip, ben conjuntat i som forts. En definitiva, tenim un pla per a aquest cap de setmana i esperem que vagi bé.

Fins ara, heu arribat lluny a les competicions però no heu pogut guanyar cap títol. Què creus que li falta, a l’equip?

Abans tenia clar que el problema era d’experiència. Segueixo pensant que el nostre equip és molt bo, té una bona base, però quan la majoria de jugadors tenen 21 o 22 anys, es nota. Ara molts ja porten més de 50 partits. Per això penso que estem preparats.

I tu, com ha sigut la teva adaptació?

Reconec que la meva primera temporada va ser molt difícil. El joc és diferent del de Nova Zelanda, allà és més ràpid i físic. Han passat els anys, ha millorat l’adaptació... ara som com una gran família. Estic molt content i molt còmode amb l’equip.

Portes cinc temporades i ja has renovat per a la que ve.

Jo estic encantat, a la Santboiana. A més, passa que soc d’un poble petit de Nova Zelanda. D’alguna manera, s’assembla a Sant Boi de Llobregat en la dimensió i la manera de fer de la seva gent. Crec que per això hi estic tan a gust, a Sant Boi. A més, he trobat nòvia catalana. Així que...