Així es guanya un partit de 'play-off' a la NBA: l'espectacular tap de Ginobili a Harden

Els San Antonio Spurs avantatgen les semifinals de la seva conferència 3 a 2 els Houston Rockets després del triomf 110 a 107 en el cinquè partit. L'equip de Pau Gasol agafa la iniciativa gràcies a la intervenció de Manu Ginobili en l'última jugada, taponant el triple de James Harden que hauria pogut significar l'empat a 110. L'argentí ha evitat el llançament de l'estrella dels Rockets amb un tap per darrere just a l'últim segon del partit, ja a la pròrroga.

Malgrat els seus 39 anys, l'aler sud-americà continua sent un jugador important a la NBA. Ha estat més de 30 minuts sobre el parquet de l'AT&T Center i ha aportat 12 punts, 7 rebots i 5 assistències. Va aterrar l'any 2002 a San Antonio i s'ha convertit en un jugador de llegenda amb quatre anells de campió amb els Spurs.

Another look at Manu's game-saving block! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Di8IihHQo0