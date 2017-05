Alcácer signa l’últim gol del Calderón

Paco Alcácer, rodejat dels seus sobre la gespa del Vicente Calderón, responia als crits dels aficionats del Barça que van corejar el seu nom quan l’estadi pràcticament estava buit. El davanter valencià va ser un dels últims jugadors a marxar cap al túnel de vestidors, després, això sí, d’endur-se un tros de la xarxa de la porteria on va marcar el seu gol. Un record per sempre després d’una temporada difícil, sempre a l’ombra d’un trident infal·lible que el va arraconar a la banqueta durant moltes i moltes nits.

El títol d’ahir, tot i que menor, va tenir una significació especial per a Alcácer, autor d’un gol que li permet acabar la temporada fent el que se li exigia quan va aterrar al Camp Nou. L’ex del València va aprofitar la baixa de Suárez en la final contra l’Alabès per marcar l’últim gol de la història del Calderón. El gol que, com va reconèixer Pellegrino, va posar punt final a les opcions dels bascos. Alcácer va reivindicar-se, tot i que als micròfons de TV3 va deixar obert el seu futur. No depèn només d’ell.

Un dels altres futbolistes que també va acabar en clara ascensió va ser André Gomes. Tot i que no va sortir des de l’inici, la lesió de Mascherano va obrir-li les portes per repetir novament al carril dret. Va ser el tercer partit jugant de lateral, sumant minuts de qualitat i sentint-se més alliberat que a la zona central. Fins al punt que, en una posició estranya per a ell, va donar profunditat a l’atac i va fer l’assistència del gol de Neymar arribant a la línia de fons i trobant el brasiler al segon pal. Mentre que Denis Suárez i Digne van perdre punts en el tram final, Alcácer i André Gomes van demanar un any més.