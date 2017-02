Aleix Vidal torna a casa mentre Luis Enrique pensa en el seu relleu

L’endemà de ser intervingut a Vitòria de la luxació al turmell, Aleix Vidal rebia l’alta hospitalària i tornava cap a Barcelona. Mentrestant, a la Ciutat Esportiva, Luis Enrique començava a barrinar qui seria el seu substitut al lateral dret, ara que el de Puigpelat havia entrat ja en la dinàmica del primer equip i començava a tenir protagonisme, fins i tot més que Sergi Roberto, almenys en els últims partits.

“Són coses de la vida i de la nostra professió, i ara no queda més remei que començar a treballar per recuperar-me com més aviat millor i seguir al peu del canó, com sempre”, deia Aleix en un vídeo que va publicar el club i que servia també per “agrair” les mostres de suport que havia rebut des de la lesió.

En tractar-se d’una lesió de llarga durada, el Barça tindria dret a donar-li la baixa i incorporar un futbolista en el seu lloc. De totes maneres, des de la Ciutat Esportiva no es planteja aquesta possibilitat i el cos tècnic recorrerà a les peces que té a casa, ja sigui al primer equip o entre els futbolistes del filial.

Els candidats a lateral

A banda de Sergi Roberto, el tècnic necessita més recanvis per a aquesta posició i un dels candidats és el jove del filial Nili, que va entrar a la convocatòria per al partit de Champions contra el PSG. A priori ha de ser només una convocatòria circumstancial, perquè el tècnic s’emporta 21 futbolistes -l’expedició marxa avui cap a París- i n’haurà de descartar tres, però és una primera pista de cara als pròxims cinc mesos, el temps que Aleix Vidal estarà de baixa, i que coincideix amb el tram decisiu de la competició, quan es decideixen els títols més importants de la temporada.

Un d’aquests partits importants, per exemple, és la final de Copa, que Sergi Roberto es perdrà per la vermella que va veure a la semifinal. Inicialment la posició havia de ser per a Aleix, però ara guanya més opcions Javier Mascherano, un migcampista reconvertit en central i que l’entrenador també ha fet servir de lateral.

Però Mascherano també està lesionat -en el seu cas, de curta durada-. Per això l’entrenador ha mirat al filial i ha apostat per Nili Perdomo, un futbolista fitxat aquest estiu del Las Palmas i que ja ha debutat amb el primer equip blaugrana, en el partit de Copa contra l’Hèrcules al Rico Pérez.

Curiosament, Nili no és titular al filial -el lateral dret l’ocupa Sergi Palencia- però Luis Enrique sempre ha mostrat més predilecció pel canari, que habitualment s’entrena amb el primer equip i que ha entrat a la llista definitiva en quatre partits: dos de Lliga, un de Champions i el de Copa en què va debutar.