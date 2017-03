Aleix Vidal es deixa veure en l'entrenament del Barça

La recuperació d' Aleix Vidal avança positivament i el jugador, que ja pot caminar sobre el seu propi peu, ha acudit aquest dimarts a l'entrenament. Aleix, lesionat de gravetat el passat 11 de febrer en la victòria (0-6) del Barça davant l'Alabès, ha realitzat treball específic al marge però ha trepitjat la gespa per saludar els seus companys.

Rafinha ha donat la benvinguda a Aleix compartint una fotografia a Twitter.

Training done! Nice to see you again with us, Aleix! 🤜🏾 pic.twitter.com/3KK7FHf37i — Rafinha Alcantara (@Rafinha) 22 de març de 2017

L'entrenament, sota mínims per l'absència de la majoria de jugadors que han viatjat amb les seves seleccions, ha estat marcat per un minut de silenci com a mostra de condol per la mort de l'expresident blaugrana Agustí Montal.

Els joves del filial Varo, Marlon, Kaptoum, Carbonell i Cardona han completat la sessió d'entrenament. L'equip es tornarà a exercitar aquest dijous i llavors disposarà de tres dies de descans, aprofitant l'aturada de les competicions de clubs.