Alex Pella: “Tenim molt bons regatistes però ens falta una figura a nivell social”

El Trofeu Jules Verne, el guardó que es dona a les embarcacions que baten el rècord de la volta al món, té des d’aquest 2017 un nou propietari. Es tracta de l’ Idec Sport, una embarcació que tenia a bord Alex Pella (Barcelona, 1972). El regatista català va contribuir a completar el recorregut en 40 dies, 23 hores, 30 minuts i 30 segons, un temps que rebaixava en gairebé cinc dies l’anterior marca.

Com és això d’estar 40 dies en alta mar? Es fa dur?

Quan afrontes un repte com aquest, ja saps què et trobaràs. Som una tripulació reduïda i tenim una embarcació de potencial inferior respecte a la que va obtenir el rècord al seu dia. Hem hagut d’assumir riscos i collar quan tocava.

El 2016 l’ Idec Sport es va quedar a 30 hores del rècord. Com us ha ajudat l’experiència d’aquell intent?

Ens ha suposat un rodatge brutal. Tot suma: coneixes més el vaixell, el recorregut… Tot i que depenem de la meteorologia perquè tot vagi rodat.

A l’estiu vas tenir un accident, vas quedar atrapat més de deu minuts a l’aigua després que el vaixell bolqués. No deu ser fàcil recuperar-se…

Vaig veure passar la vida per davant meu. Abans de començar aquest repte tenia molts dubtes de si competiria i, en cas que ho fes, de com ho faria. Aquella experiència m’ha fet madurar moltíssim, tinc més feeling amb el vaixell i veig els riscos abans que arribi un possible accident. Ara veig venir el perill i ha acabat sent positiu: no m’he bloquejat quan la situació requeria calma.

Quina ha sigut la clau de l’èxit?

La clau va ser la borrasca que vam trobar a mig Atlàntic, davant l’Argentina. Portàvem retard respecte al rècord però aquestes condicions ens van permetre recórrer tres quartes parts del planeta -des de la meitat de l’Atlàntic sud fins a Nova Zelanda- en 12 dies, amb una mitjana de gairebé 35 nusos de velocitat. Vam trobar molt bones condicions per córrer, on l’onada la crea el vent i apareix un molt bon angle. Que la borrasca no es desfés té un component de sort, però la sort s’ha de buscar. I nosaltres ho hem fet.

No deu ser senzill controlar l’estrès en aquestes situacions...

Anar a aquestes velocitats per la zona més inhòspita i deshabitada del planeta en genera molt, d’estrès. Vam creuar zones on si tens un problema l’ajuda no arriba. Anàvem al màxim, fins i tot a les zones de gel, on ni els trossos ni les roques es veuen!

Parla’ns de l’equip de l’ Idec Sport .

Hem sigut cinc tripulants i Francis Joyon -el patró-, que ens ha donat molta llibertat. Tots tenim un perfil autosuficient perquè hem navegat en solitari: sabem fer una mica de tot i entenem el que està passant respecte a la navegació i la tècnica del vaixell.

Com ha funcionat el sistema de guàrdies de l’ Idec Sport ?

El Francis prenia decisions durant les 24 hores i la resta ens repartíem les responsabilitats. No dorms gaire, ja que tens tres hores de llitera, però s’ha de descomptar el temps que perds en canviar-te de roba. Quan t’aixeques, tens una hora i mitja que anomenem de standby : et tornes a vestir i surts a coberta per si cal ajudar; si no cal, aprofites per menjar, anar al bany i tenir un moment per a les teves coses personals. Després passes a fer tres hores de coberta amb rotacions de mitja hora entre l’assistència i la canya.

Quins són els teus pròxims reptes?

M’agradaria fer un projecte com el que ens va dur a guanyar la Route du Rhum, però amb gent d’aquí, per intentar que aquest esport tingui més repercussió. Seria molt interessant. També sortir a la Vendée Globe. Aquí és molt complicat tancar espònsors pel nivell financer, però a fora és més assequible.

La sensació és que estem lluny encara de veure com aquest esport fa un pas endavant en aquest país.

Aquí hi ha una mancança de cultura de mar, hi ha una barrera amb la societat. A la Bretanya francesa estic molt valorat i em sento molt còmode amb tot l’entorn. Visc un dia a dia en què l’activitat va més enllà de l’esport. Em rep molta gent influent del país i puc dir les coses que penso amb llibertat.

¿Creus que, a llarg termini, es pot aconseguir viure una situació similar aquí?

Sí, però ens falta un referent. Tenim molt bons regatistes però no una figura a nivell social. El potencial de futur d’aquest esport és increïble; el camp de regates és tot el planeta, no estem limitats com en un circuit.