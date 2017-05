Alonso trenca motor i abandona a Indianapolis

Escenari diferent, mateix resultat i mateixes sensacions. Fernando Alonso no va aconseguir ahir la fita d’imposar-se en el seu debut a les 500 milles d’Indianapolis en trencar el motor del seu Honda McLaren a falta de 20 voltes per al final. L’asturià, amb energies renovades, va decidir -sense fortuna- aparcar la seva temporada de Fórmula 1, marcada pels problemes del seu monoplaça.

Era una via d’escapament i el repte d’intentar ser “el pilot més complet del planeta”, segons va afirmar el mateix Alonso. El seu inici de cursa va evidenciar el seu talent al volant. Sortia cinquè, a la segona línia de la graella, i va ser capaç d’adaptar-se al ritme de la competició, complexa, de 200 voltes en gairebé tres hores. El pilot va jugar amb les aturades a boxs per mirar d’arribar amb opcions al tram final. Quan rodava setè en el grup líder, el seu cotxe va començar a perdre velocitat fins a aturar-se totalment. Alonso va haver de resignar-se, un cop més, davant la situació, familiar, i un cotxe que sembla maleït. Instants després, el català de Pals Oriol Servià també es veia obligat a renunciar al triomf en topar amb dos pilots en un accident força aparatós.

Satisfet amb l’experiència

“He notat la fricció del motor, he vist el fum i he hagut d’aturar-me. Ha sigut una llàstima. Crec que ens mereixíem, com a mínim, arribar a la línia de meta”, va comentar l’espanyol minuts després de deixar la cursa. Alonso, amb el cap fred, va elogiar l’ Indy 500: “L’experiència ha sigut enorme. Des de la presentació fins a la cursa. Crec que el rendiment ha sigut molt bo. Hem arribat a liderar la carrera per moments. Hem sigut competitius contra pilots amb molta experiència”, va explicar, abans d’afirmar que no descarta tornar-hi. “Hem sento competitiu. Ha sigut molt divertit. Ha sigut una de les millors experiències de la meva trajectòria esportiva. Si torno, ja estaré acostumat al format de la competició”, va afegir, ara sí amb un somriure. Takuma Sato va aconseguir finalment el títol de campió. L’excorredor de F1 és el primer esportista japonès que aconsegueix guanyar la mítica prova del món del motor.