Amarga efemèride d’un Luis Enrique capficat en la dinàmica

Amarga efemèride de Luis Enrique, que ahir a Vila-real va complir 150 partits a la banqueta del Barça i iguala així l’eslovac Fernando Daucik, tècnic blaugrana durant els anys 50. “Crec que hem sigut mereixedors de la victòria, però és evident que no estem en una dinàmica positiva”, va admetre l’asturià, que no tenia res a objectar als seus jugadors i, com acostuma a fer, no va entrar en polèmiques arbitrals.

L’entrenador del Barça va instar el vestidor a ser “fort” mentalment per superar la dinàmica actual, que es va agreujar ahir contra el Vila-real per un “error” en el gol local de Sansone. L’asturià va repetir constantment la paraula “dinàmica”, per deixar clar que l’equip s’ha instal·lat en una fase de la temporada en què les coses no surten, i s’ha de canviar aquest escenari a través del joc i els resultats. Tot ajuda. “És evident que ja no depèn de nosaltres”, va dir l’asturià, que està segur que el Barça tindrà possibilitats de “lluitar”per la Lliga, una competició “llarga”, tot i que ara està de cara per al Reial Madrid. “Se’ns escapen dos punts”, rematava Busquets, conscient que el gol de Messi no serveix per marxar contents de Vila-real.

Tot i l’empat en un partit en què el Barça va “jugar bé”, Luis Enrique té el millor percentatge de victòries de la història del Barça (76%), i supera fins i tot els registres de Pep Guardiola. Això sí, l’equip és menys fiable, i té una mitjana de derrotes superior a la que va deixar l’entrenador de Santpedor en els 247 partits en què es va asseure a la banqueta del Barça. A aquell equip no el guanyava pràcticament ningú i en quatre temporades va perdre només 21 partits. Amb Luis Enrique l’equip no té grisos, o blanc o negre, i els empats, malgrat el d’ahir, s’han reduït, perquè ha crescut el percentatge tant de triomfs com de desencisos.

Els números queden molt lluny dels que van aconseguir Frank Rijkaard (273 partits) i Johan Cruyff (430), ja que l’asturià els supera en pràcticament 20 punts. Un fet que fa ser optimista el mateix Luis Enrique de cara al tram final de Lliga. Qüestió d’agafar una bona dinàmica per capgirar la situació, començant aquest dimecres a la Copa.

Amb Luis Enrique el Barça guanya més que mai, tot i que ha dirigit el club blaugrana molts menys partits que els seus predecessors. La xifra tan alta de victòries ha permès celebrar 8 títols, i aquest any l’equip té tres fronts oberts: ha de disputar els vuitens de final de la Champions, ha de superar un 2 a 1 al partit de tornada dels vuitens de final de la Copa i a la Lliga persegueix un Madrid fins ara inabastable, i que ahir va eixamplar una mica més la diferència al capdavant de la classificació.