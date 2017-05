Amenacen els jugadors del Roma amb maniquís penjats d'un pont

Els jugadors del Roma estan amenaçats. La seva derrota en el derbi de la ciutat contra el Lazio d'aquest passat cap de setmana ha comportat una escena duríssima als carrers de la capital italiana. Aquesta matinada s'han penjat quatre maniquís amb la samarreta del conjunt romà, tres d'ells amb nom i un sense, i una pancarta amb amenaces per als futbolistes: "un consell, sense ofendre: dormiu amb el ull encès".

Els tres jugadors sobre els quals es posa la diana són De Rossi, Nainggolan i Salah. La pancarta i les quatre figures pengen d'una de les passarel·les properes al Coliseu. Després de l'advertència, la policia italiana ha tret els maniquís i, posteriorment, la pancarta amb el missatge als jugadors.

More pics of the Roma Mannequins. The fourth jersey didn’t have a name, but this is freaky. pic.twitter.com/tJ0q8dhmqH