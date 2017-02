L'anàlisi de Ricard Torquemada de l'Atlètic-Barça

El trident

El Barça va jugar una gran primera part, mostrant-se ben ordenat en defensa. L’equip va oferir bones transicions en espais oberts, amb un trident ben acompanyat per André Gomes. La cirereta són les genialitats dels membres del trident. El primer gol va ser preciós i marcava molt, ja que condicionava el joc rival. I el segon gol va ser una invenció de Messi gairebé a peu aturat, marcant diferències, com sempre.

La pèrdua del control

Les ombres del partit van arribar a la segona part. Preocupa aquesta sensació de veure com pateix el Barça quan el rival el pressiona a dalt, sense deixar espais. Al Barça li costa sostenir-se amb la possessió i no es troba una circulació neta. Quan l’equip rival arrisca més, gairebé fent pressions a l’home, el Barça no el castiga a la contra i perd seguretat. Els canvis van resoldre parcialment l’escenari, però no del tot.

Cillessen

El rendiment del porter holandès a la Copa, en general, és magnífic. I durant aquests partits ha posat en acció el recurs de servir en llarg cap a Suárez, guanyant l’esquena dels centrals rivals. A la segona part, però, l’Atlètic ja va defensar per darrere de Suárez per evitar que Cillessen aconseguís sorprendre, com havia fet a la primera part. És un recurs interessant que ajuda molt en una època en què calen solucions.