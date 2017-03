Anàlisi Ricard Torquemada

Un dels grans canvis d’aquestes últimes setmanes ha sigut la recuperació de la mobilitat, l’autoestima i la velocitat en el moviment d’una pilota que ahir va volar. Cada cop que es recuperava o es tenia la pilota, es buscava una passada millor o es feien tocs ràpids cap a un receptor lliure. L’equip va executar molt ràpid després d’un espai de temps, unes setmanes, en què se la passava malament i sense velocitat.

Tots dos han tornat. Van manar al centre del camp, intensos en els duels directes, que van guanyar sempre, prenent decisions clau amb la pilota. Van jugar amb molt de caràcter i intensitat, van recuperar una versió molt bona i es van convertir en els exemples d’homes que han estat lluny de la seva millor versió però que just abans del PSG reaccionen i ofereixen una actuació molt sòlida. Actors secundaris clau.

No es poden trobar paraules per explicar el partit dels dos genis ofensius. Cada cop que toquen la pilota, generen un desequilibri en els adversaris. El brasiler no deixa de millorar i Messi pensa més de pressa que els altres. Però també executa mentalment abans que els altres. Les dues millors versions dels dos jugadors es van veure, a la vegada, en un mateix partit i un moment oportú.