Anàlisi Ricard Torquemada

Va col·laborar molt en la pressió, en les recuperacions i a estirar la pressió. En atac va girar tot al seu voltant. Va generar desmarcatges a una banda i l’altra i va col·laborar en curt. Suárez va rematar de totes les maneres possibles i va deixar detalls de qualitat com un punxot extern. Neymar i Messi són jugadors diferents, aspiren a ser els millors del món, mentre que Suárez aspira a ser el millor davanter del món, si no ho és ja.

El croat ha fet un pas endavant després d’una temporada irregular. Arriba bé al moment decisiu, amb un alt grau de confiança, dominant la seva zona del mig del camp, apareixent des de la segona línia, atrevint-se amb el xut llunyà, saltant a la pressió. Rakitic va fer un partit completíssim i tenir el croat en aquesta línia és clau per al Barça. Ahir a Granada es va veure el millor Rakitic de la temporada.

Va ser el partit somiat per Alcácer, una actuació completa. Va jugar com a extrem dret, però després de les lesions d’Arda i Rafinha, Luis Enrique haurà de prendre decisions en aquest racó del camp per jugar amb el 3-4-3: algú haurà de jugar a la banda dreta i ahir Alcácer va interpretar molt bé el partit des de la seva nova posició, aportant profunditat, definint amb pausa. Va ser un partit rodó.