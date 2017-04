Anàlisi de Ricard Torquemada

Entrada

El Barça venia de París i havia d’haver après la lliçó. Era evident que la Juve voldria marcar diferències des del primer quart d’hora per després poder replegar-se, que és com se sent còmoda. La Juve va pressionar amb molta intensitat, però ni el Barça va trobar sortides ni va ser capaç de refredar aquests moments del partit. No era un partit per fer concessions. El Barça va anar a remolc i es va posar pedres a la motxilla.

Tendresa

El Barça no ha marcat cap gol en els últims dos partits, ni a Màlaga ni a Torí. Els partits es decideixen a les àrees. Buffon va salvar algunes pilotes decisives. A Ter Stegen no se li pot retreure res, ja que va intervenir i va salvar diferents ocasions, però el Barça no va defensar bé en l’emergència i no va estar bé en els dos primers gols, que van evidenciar falta d’atenció i de tensió a les àrees.

Sergi Roberto

El seu orgull va ser molt destacable contra el Juventus. Va ser un dels jugadors que va demostrar estar al nivell del partit, en actitud, amb moviments en profunditat a la primera part i amb atreviment. La Lliga de Campions és una competició que et posa a lloc, i el partit d’ahir deixa el Barça en una situació molt dolenta. L’equip blaugrana s’ha mostrat molt irregular i així és molt difícil competir.