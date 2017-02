André Gomes: "Estic content amb la meva adaptació, però sempre vull més"

André Gomes ha tornat a la ciutat on Portugal va guanyar l' Eurocopa, però ara per jugar a la Champions: "És la millor competició de clubs, i ara toquen els partits més complicats, serà molt dur".

Sobre el seu moment de joc, ha dit que "sóc jove, queda molt per millorar, però estic envoltant de bons professionals i tot ho fan més fàcil. M'estic sentit bastat bé, vull més". L'exjugador del València ha dit que "entenc totes les opinions sobre el meu joc, així que intento estar més preparat per estar a l'alçada de les expectatives de la gent. Al final de la temporada espero haver ajudat a l'equip per guanyar coses".

Sobre el debat referent a l'estil, André Gomes ha dit que "tothom pot dir la seva, però el que volem per sobre de tot és competir bé. Gaudir i competir. De moment ja tenim una final, ara en volem més". El migcampista però, ha admès que aquestes darreres jornades l'equip ha notat "cert cansament pel ritme de partits".

Sobre la posició al mig del camp, ha dit que li agrada jugar a qualsevol posició. "Puc adaptar-me a totes, el cos tècnic t'explica bé la feina i pots aprendre ràpid. Jugo on digui el míster". D' Iniesta i Busquets ha explicat que "són referència al món, i cada dia amb ells et permet aprendre molt". Preguntat per si s'assembla més a un o l'altre, ha fet broma dient que "prefereixo tenir el meu estil, tinc una mica de cada".