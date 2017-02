André Gomes, l’assenyalat del Camp Nou

El Camp Nou va demostrar ahir durant el partit contra el Leganés (2-1) el seu malestar amb el moment que travessa el Barça i amb el 4-0 de l’anada de la Lliga de Campions contra el París Saint-Germain. L’afició va personalitzar el seu estat d’ànim en la figura d ’André Gomes, el gran assenyalat de la nit. El migcampista va repetir titularitat després del xoc continental. Luis Enrique el va situar a la posició de quatre per fer de Sergio Busquets, fora de la convocatòria per sanció.

Amb 1-1 al marcador, va ser substituït al minut 79 entre xiulets i crits. “No els entenc i em fan mal. No té cap mena de sentit xiular un dels jugadors del teu equip. Els que m’han dedicat a mi sí que els entenc perquè soc l’entrenador i són coses que passen”, va comentar Luis Enrique. Marc-André ter Stegen també va criticar el paper dels aficionats amb un discurs calcat. “No entenc que l’afició xiuli un dels seus jugadors. Tots hem intentat fer-ho bé. Crec que ens hem de donar suport. Hi ha fases de la temporada que no són bones, com la d’ara, després del 4-0 de París. Necessitem el públic. Hem d’entendre que perdem tots i que podem guanyar també tots junts”, va explicar l’alemany.

Incòmode

El seu rol d’ahir, de fer feina a l’ombra i de mantenir la posició de l’equip, no va beneficiar Gomes. L’ex del València és un jugador que creix amb la pilota als peus, amb recorregut i capacitat per aixecar el cap i acostar-se a l’àrea. Així guanya confiança i aconsegueix fer lluir el seu toc malgrat que encara estigui desubicat. Com a escuder de l’equip no va desentonar, però tampoc va oferir una versió capaç d’assemblar-se a la de Busquets. De fet, va fer tres passades al cor de l’àrea rival. Es va dedicar a tocar la pilota amb els defensors i amb Rakitic, el seu escuder. Només va connectar tres vegades amb Leo Messi i dues amb Neymar.

Robert Fernández, director esportiu del club, va parlar del moment futbolístic de Gomes, més enllà de l’actuació contra un dels cuers de la Lliga Santander: “Que jugui o no és decisió de l’entrenador i l’hem de respectar. Té molt bones condicions però potser necessita més temps per adaptar-se al nostre estil. Hem de recuperar-lo. Al portuguès i a tots. És la nostra feina. Quan un jugador no rendeix al màxim hem d’estar atents i ajudar-lo”, va comentar.