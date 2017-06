Andrés Prieto s'acomiada de l'Espanyol

Andrés Prieto no seguirà sent porter de l' Espanyol. L'alacantí, de 23 anys, s'ha acomiadat del club blanc-i-blau després que el filial periquito, on era el primer porter, certifiqués el descens de categoria, de Segona B a Tercera. Acabava contracte aquest mes de juny, de manera que és lliure de negociar amb qui vulgui. "Així és el futbol: una benvinguda i un comiat constant. Avui em toca dir adeu a la meva gran família perica i vull aprofitar per donar les gràcies a totes les persones que m'han acompanyat durant aquestes tres temporades", ha explicat en una carta de comiat.

L'alacantí va arribar a l'Espanyol l'estiu del 2014, després de passar per les categories inferiors del Reial Madrid. En el seu tercer curs al filial periquito, va disputar 30 partits a Segona B, on va encaixar 38 gols i va estar 9 partits imbatut.

Prieto va entrenar gairebé tot el curs passat amb el primer equip de Quique Sánchez Flores, amb qui no va arribar a debutar, ja que sempre va tenir per davant Diego López i Roberto Jiménez, dos veterans que li han tancat les portes. Amb aquest últim, però, podria retrobar-se al Màlaga, un dels destins més probables per a tots dos si s'acaba confirmant la sortida d'un altre porter amb passat blanc-i-blau, Carlos Kameni, al Fenerbahçe turc.