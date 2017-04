Anna Vallverdú, l'exitosa metamorfosi d'una jugadora de bàsquet en una triatleta

"Des de ben petita a casa s’ha respirat bàsquet, però ara m'he passat al triatló". Anna Vallverdú té una història. Després de passar pel CB Lleida (en dues etapes), el Reus Deportiu i el Basket Alameda, la catalana va decidir canviar d'esport, i ho va fer amb tant èxit que el 30 d'abril disputarà el Campionat d'Europa de triatló.

"Durant la meva última temporada de bàsquet, la 2014-15, em notava cremada, perquè sempre havia gaudit moltíssim del bàsquet i veia que no estava fent tant com abans. Enyorava la sensació d’exigència que havia tingut en els entrenaments uns anys enrere. A més, a casa sempre m’han ensenyat que si es fa una cosa, s’ha de fer al 100%. Per tot això, vaig decidir fer un canvi radical: fer triatló", explica Vallverdú, que va jugar amb la selecció catalana durant uns anys.

"En els anys en els quals vaig jugar fora de Lleida, acostumava a fer viatges tres o quatre cops a la setmana per poder entrenar amb l’equip o amb la selecció. Sovint la gent em preguntava com podia compaginar el bàsquet amb els estudis, que m’ocupaven el matí i part de la tarda. Sí que de temps no me’n sobrava, però realment jo ho trobava un avantatge, perquè m’ajudava a dosificar millor el temps i a aprendre a planificar-me. Els qui tenien realment mèrit eren els meus pares, que m’acompanyaven en la majoria de viatges", recorda l'exjugadora de bàsquet.

540x306 Anna Vallverdú Anna Vallverdú

La metamorfosi del bàsquet al triatló ha estat molt ràpida. "Des de ben petita és un esport que m’havia cridat molt l’atenció, i ja que em vaig trobar cremada vaig creure que era el moment adequat per provar-lo. El que al principi va començar com una prova ha acabant convertint-se en el meu actual dia a dia i en la meva passió. Estic competint i entrenant amb el club esportiu Tri-4.40", diu Vallverdú.

"L’any passat, el meu primer any, me’l vaig prendre com un any d’adaptació i aprenentatge, i ja vaig competir en Campionats de Catalunya i d’Espanya, en els quals vaig veure realment on era, com de complicat era aquest esport i com m’agradava", recorda. "La segona temporada ha estat planificada de manera més ambiciosa", afegeix.

El primer objectiu era classificar-se per a l’ europeu de duatló en el Campionat d’Espanya, on va quedar novena i va aconseguir plaça per representar Espanya aquest 30 d’abril a Sòria. Vallverdú s'entrena unes 13 hores setmanals. "Sovint em pregunten si suposa un gran sacrifici, i jo sempre responc que per a mi escollir, per exemple, matinar per entrenar abans que sortir de festa, mai ha suposat un sacrifici, ja que ningú m’hi obliga. Gaudeixo moltíssim fent-ho", reconeix.

"És un tipus de competició, entrenament i ambient totalment diferents dels del bàsquet. De moment, el bàsquet és l’esport que més m’ha fet gaudir i aprendre, i amb el qual més moments especials he viscut. M’ha permès conèixer persones fantàstiques i incorporar valors importantíssims per a tots els aspectes de la vida, com l’esforç, la constància, la disciplina, la paciència, la companyonia i la lluita, però ara el que m’omple és practicar triatló, i em permet seguir desenvolupant encara més aquests valors. Cada entrenament i cada competició són una oportunitat per fer un pas més, i em noto prou motivada per, a poc a poc, anar incorporant objectius cada vegada més complicats. En definitiva: a mi el que em mou és fer esport, i concretament, fer-lo al 100% amb l’ajuda de tots els que m’acompanyen dia a dia", conclou.