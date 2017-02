Apostes sorprenents a la Bundesliga

Un estudi científic ha posat aquest cap de setmana sota sospita tres àrbitres de la Bundesliga per la seva implicació en una presumpta manipulació d’apostes sobre partits disputats entre el 2010 i el 2015. Investigadors de les Universitats de Bielefeld, Pennsilvània i Virgína de l’Oest han analitzat apostes sobre el nombre de gols de 1.251 partits del campionat alemany d’aquella època, i en una significativa majoria de casos apareixen els noms -que no han transcendit- de tres dels 26 àrbitres de la Bundesliga escodrinyats. L’estudi no pot concloure si realment s’ha produït una manipulació o no, però els experts apunten que es poden observar característiques estadístiques que es trobarien en el cas d’una estafa d’apostes.

La Federació Alemanya de Futbol (DFB) es defensa dient que l’estudi no aporta proves i que, tanmateix, des del 2005 treballa juntament amb la lliga alemanya (DFL) amb una empresa especialitzada en la supervisió d’apostes (Sportradar), que ha conclòs que “cap partit de Primera o de Segona de la Bundesliga ha sigut qualificat de sospitós de manipulació”.

Que la Federació Alemanya no hagi reaccionat activant l’alarma i encarregant una nova investigació per aclarir la qüestió no afavoreix, però, la reputació d’un organisme que ja va fer el paperot en l’afer de l’assignació del Mundial del 2006: mentre no es va poder provar la corrupció, la DFB només es va limitar a controlar l’excitació pública per l’escàndol. El futbol alemany ja va haver de fer front a la compra de partits la temporada 1970/71, en què es van veure implicats, directament o indirectament, 10 dels 18 clubs de la Bundesliga. El 2005 també va transcendir el cas de l’àrbitre Robert Hoyzer, sancionat de per vida per haver manipulat diversos partits de Segona i de Copa.

D’escàndols així, el planeta futbol n’està ple. Sense anar més lluny l’Osasuna visita l’Espanyol per primer cop des que l’empat (1-1) del 2014 va desencadenar una investigació -ja arxivada- per una suposada martingala. El jutge vol obrir alhora un judici oral contra tres futbolistes i 15 exdirectius per la presumpta manipulació de l’Osasuna-Betis d’aquell mateix any.

Més enllà dels tripijocs de jugadors i dirigents de clubs, s’hi afegeix un altre problema: l’escassa credibilitat i netedat de les grans institucions esportives. Fins i tot el Comitè Olímpic Internacional ha quedat retratat amb les trampes del dopatge. Per no parlar de la FIFA, el president del qual, Gianni Infantino, suma el seu primer any al càrrec agreujant la mala imatge de la institució. Diuen a Zuric que medita carregar-se els caps de les cambres ètiques independents al congrés del maig. Serà un Blatter2.0? S'admeten apostes.