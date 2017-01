Iniesta es disculpa per l'absència del Barça a la gala de la FIFA: "Tenim un partit transcendental"

En una gala marcada per l'absència dels jugadors del Barça, la FIFA ha donat a conèixer els millors futbolistes del 2016. El primer guardó que s'ha donat a conèixer en la cerimònia celebrada a Zuric ha estat el del millor onze de l'any passat. La llista l'han completat cinc jugadors el Madrid i quatre del Barça, als que s'ha de sumar Dani Alves, amb passat blaugrana. Manuel Neuer, Dani Alves, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Marcelo, Luca Modric, Toni Kroos, Andrés Iniesta, Leo Messi, Luis Suárez i Cristiano Ronaldo han format l'onze ideal.

El Barça ho ha aprofitat per disculpar-se, a través d'un missatge de vídeo del capità Andrés Iniesta: "Tenim un partit per a nosaltres transcendental. No hi podem ser".