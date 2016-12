Arxivada la causa que investigava la mort de l'aficionat del Deportivo Jimmy, en una baralla el 2014

El titular del jutjat d'instrucció número 20 de Madrid ha acordat aquest dimecres l' arxiu de la causa que investigava el cas del seguidor del Deportivo de la Corunya Francisco Javier Romero, conegut com a Jimmy, que el 2014 va morir a causa dels cops que va rebre durant una baralla entre ultres del Deportivo i de l'Atlètic de Madrid. L'home tenia 43 anys i era membre de la penya Los Suaves, un grup relacionat amb els Riazor Blues, ultres del Deportivo. Durant la baralla també el van llançar al riu Manzanares, des d'on es va passar 30 minuts demanant ajuda abans de ser rescatat.

Ara, el jutge, Pedro Merchante Somalo, ha dictat la interlocutòria de sobreseïment provisional i arxiu de la causa perquè no es poden identificar els autors de la seva mort. També ha explicat que no resulta creïble la versió oferta per un testimoni protegit, que en la seva declaració en la causa de menors va apuntar a quatre persones com a culpables de l'homicidi.

Amb aquesta decisió el magistrat posa fi a la peça que investiga la mort de Jimmy però no a la causa principal, en la qual figuren més d'un centenar d'investigats, per un delicte de baralla tumultuària.

Les fonts han assenyalat que, sobre aquest assumpte, s'ha dictat una interlocutòria de transformació de diligències prèvies en procediment abreujat per a les 102 persones que van ser detingudes després de la multitudinària baralla que es va produir el 30 de novembre del 2014 als voltants de l'estadi Vicente Calderón. A tots els processa per un delicte de baralla tumultuària, per la qual cosa ha donat trasllat a la Fiscalia i les acusacions perquè qualifiquin els fets que se'ls imputen, segons les fonts.

D'altra banda, el jutge ha dictat una tercera interlocutòria mitjançant la qual desestima totes les peticions de noves proves sol·licitades per la Fiscalia i les acusacions, entre les quals la petició perquè declarés el testimoni protegit, que figura en la causa com a imputat.