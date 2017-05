L’Atlètic Terrassa s’imposa en el derbi i revalida el títol de lliga cinc anys després (2-1)

Festa grossa a Can Salas després que l’Atlètic Terrassa s’ha endut el títol de lliga contra l’etern rival ciutadà, l’ Egara (2-1), que no ha pogut revalidar el campionat aconseguit el curs passat. Els homes de Dani Martín, que organitzaven per primer cop la final a quatre, sumen així la 21ª lliga del seu palmarès, reafirmant la seva condició d’equip més títols d’Espanya (Egara i Polo en sumen 14). Cinc anys després, l’Atlètic torna a manar a l’hoquei herba masculí.

En un derbi elèctric i amb alternatives, els de groc i negre han fet pesar més la seva efectivitat i gran defensa. Els primers minuts han estat per l’Egara, que ha avisat amb dues clares oportunitats de Pau Quemada, la segona, un penal al travesser. L’Atlètic, però, ha sortit viu d’aquests avisos i s’ha avançat gràcies a un gol de Santi Ibáñez al minut 11, en aprofitar una centrada posterior a un rebot del porter egarenc.

L’Egara no s’ha rendit, i ha insistit amb una bona pressió, però l’Atlètic s’ha refet apostant per un bon ritme de joc, i ha doblat l’avantatge amb un gol de Marc Boltó en l’inici del segon quart. Un gol dolorós dels amfitrions que ha deixat tocats els ratllats, que han tardat uns minuts en trobar la manera com fer mal a un Atlètic molt ben situat. La resistència local ha permès l’Atlètic enviar el partit amb 2-0 al descans. Al seu torn, el vigent campió buscava la manera com fer mal en una defensa sòlida i plena d’ajudes que impedia un i altre cop que les ofensives visitants acabessin pujant al marcador. On no arribava un, arribava l’altre, com ho exemplificava el sisè penal-córner xutat per l’Egara: Pau Quemada havia superat a Marc Calzada amb un xut alt, però aquest ha topat amb una bona aturada d’un immens Jordi Carrera, que ha fet d’extensió del seu porter i ha salvat el 2-1.

Sense renunciar a atacar quan podia, l’ Atlètic intentava agafar aire, conscient que necessitava sortir de l’asfixiant pressió visitant i trepitjar pilota en camp rival, el més lluny possible de la seva àrea. No estava sent la tarda més encertada de l’Egara, i malgrat havia aguantat tres quarts sense encaixar, al darrer període l’Atlètic ha rebut un gol que revifava la final. Pau Quemada, al setè penal dels ratllats, ha aconseguit batre a Calzada a falta de nou minuts pel final. Tot quedava obert en un final d’infart on l’Egara ha pogut empatar amb dues clares accions: primer, amb un xut que s’ha passejat per la línia de gol després de superar al porter local. Després, amb un penal a falta de pocs segons del final que Calzada ha salvat amb una prodigiosa estirada. Una aturada que val un títol, una lliga que es queda a Can Salas.