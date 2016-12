Audi Q2: refusa qualsevol etiqueta

Des que van començar a comercialitzar-lo fa set anys, l’acollida de l’A1 -el cotxe que ara fabriquen a la cadena de la factoria de Martorell com a torna per l’espoli de la construcció del Seat Ateca, que s’han emportat a Txèquia- ha estat molt per sota del que s’esperaven a Audi. Igualment, l’A2 va estar poc temps al mercat, sense assolir l’objectiu de plantar cara al Mercedes Classe A, que és per al que el van crear.

I les vendes de l’A3 -un cotxe magnífic, d’altra banda- no han aconseguit els resultats esperats, ja que el seu preu sempre ha estat una mica allunyat de les possibilitats del públic objectiu al qual es dirigeix. Tot això fa que la penetració d’Audi entre els compradors més joves sigui més aviat baixa, i que en l’actualitat la franja d’edat dels usuaris de la marca dels anells hagi quedat força envellida. És per això que, pensant en l’endemà de la marca, i sobretot en futures opcions de compra dels seus clients amb més recorregut comercial, la casa alemanya ha tret al mercat el Q2, un cotxe molt especial que ells mateixos consideren que és difícil d’etiquetar, com reconeixen a través del hashtag #untaggable, que fan servir a totes les comunicacions al voltant d’aquest model.

El Q2 és la primera incursió d’Audi al segment A0, una zona relativament nova del mercat, que l’any passat va créixer un 50%.

A la marca d’Ingolstadt les coses li van bé. Aquest any vendran un 4,5% més que el 2015 a tot el món, i en el cas de l’estat espanyol aquest creixement és del 14,2%, cosa que fa que aquest mercat sigui per a ells el setè mundial en importància, i el que més ha crescut a Europa els últims mesos.

Audi porta 23 anys consecutius liderant el segment dels cotxes prèmium a Espanya. D’aquí quatre anys la seva gamma inclourà seixanta models diferents, la majoria de l’estil SUV, que actualment ja representen el 39% del mercat mundial.

Tots aquests condicionants han empès Audi al llançament d’aquest cotxe tan especial, més compacte i juvenil que els altres productes de la marca.

El Q2 pretén ser la porta d’entrada a Audi per a clients amb una edat al voltant dels 40 anys, parelles joves o solters que creguin que el disseny exterior sempre és un argument molt important a l’hora de comprar un cotxe. I, en aquest aspecte, Audi ha fet una feina molt bona, buscant combinar una imatge de robustesa però també de modernitat, tant a fora del cotxe -on destaca l’esforç realitzat a la graella frontal- com a l’interior (amb sis colors diferents, tres superfícies per triar, i dos dissenys per als seients), on han obtingut un nivell d’habitabilitat molt bo, especialment a les places posteriors, encara que amb una capacitat del maleter millorable.

Aquest SUV arriba en dos nivells d’acabat: Design Edition i Sport Edition, que presenten dues alternatives més cadascun. I a més hi ha la Untaggable Edition, plena de detalls específics que la diferencien de la resta.

El Q2 té moltes opcions d’ infotainment, així com múltiples sistemes d’ajuda a la conducció, com cal esperar en un cotxe que porta aquest cognom. A destacar: el sistema Connect Drive, que ofereix cinc programes de conducció diferents, en funció del trànsit i la superfície per on circulem, que modifiquen el comportament del motor i de la direcció assistida, entre altres paràmetres modulables.

Pel que fa a les motoritzacions, aquest cotxe proposa tres opcions de gasolina i tres més de dièsel, amb potències de 116, 150 i 190 cavalls en els dos carburants.

Les alternatives més potents disposen de la possibilitat d’equipar el cotxe amb la famosa tracció Quattro de la marca, canvi automàtic de set velocitats, direcció progressiva, i control electrònic de la suspensió.

El Q2 és molt més que la proposta de moda d’una carrosseria elevada dins d’un format compacte. Estem parlant d’un concepte diferent, més enllà del SUV, més enllà d’una berlina polivalent. Un cotxe, això, #untaggable. Que tremolin el Peugeot 2008, el Mini Countryman, el Mercedes GLA o el Nissan Juke, perquè davant de tot, el seu enemic hi porta quatre anells enllaçats. I això vol dir moltes coses.

F itxa tècnica