Austin desperta l’instint guanyador de Marc Márquez

Tres curses. El Mundial de MotoGP ha hagut d’esperar tres caps de setmana per veure la primera victòria de la temporada de Marc Márquez. El vigent campió del Mundial va celebrar ahir més que mai la fita al Gran Premi de les Amèriques d’Austin. Si les sessions d’entrenaments van ser bones, la cursa, amb la pressió d’haver de començar a col·leccionar podis, va ser excepcional. Va saber aguantar el tipus després de la gran sortida de Dani Pedrosa, que va recuperar tres posicions i va aconseguir el primer lloc. Això va fer que la cursa fos liderada per les dues Hondes i les Yamaha de Valentino i Maverick Viñales. La caiguda del de Figueres a la segona volta després de perdre l’estabilitat de la moto va fer que Pedrosa i Márquez protagonitzessin un cara a cara intens, amb anades i tornades de tots dos pilots.

El de Cervera va esperar la seva oportunitat i, a falta de deu voltes per al final, va donar el cop definitiu per trencar la carrera i escapar-se amb claredat. “Ha sigut difícil. He hagut de mantenir la calma pels neumàtics. Estic molt content. Ara estic una mica més a prop dels objectius”, va dir. Darrere, Rossi, penalitzat amb tres dècimes per haver retallat traçat en una volta, va obtenir la plata i va recuperar la primera posició del rànquing general.

Morbidelli segueix guanyant

A Moto2, l’italià Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Kalex) es va adjudicar la seva tercera victòria consecutiva de la temporada en una cursa accidentada. Julián Simón (Tech 3), Stefano Manzi (Kalex), Yonny Hernández (Kalex) i Lorenzo Baldassarri (Kalex) van haver d’abandonar després de caure de la moto. Thomas Lüthi (Kalex) i el japonès Takaaki Nakagami (Kalex) van acompanyar Morbidelli al capdamunt de la classificació, i van repetir el resultat del Gran Premi de Qatar. Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Kalex) va ser quart, a les portes del podi. El petit de la família de Cervera va tancar un gran cap de setmana amb una cursa molt seriosa, i només amb un error que el va privar de lluitar per la victòria final. “Intentaré no girar full perquè un quart lloc aquí és un bon resultat. Vindran circuits millors”, va dir.

A la categoria de menys cilindrada, per la seva banda, l’italià Romano Fenati (Honda) va guanyar la cursa i va trencar la ratxa de dues victòries consecutives del mallorquí Joan Mir, vuitè i encara líder de la classificació del Mundial de Moto3. El català Arón Canet (Estrella Galicia 0,0 Honda) no va acabar el Gran Premi perquè va caure de forma inoportuna quan liderava el grup. El madrileny Jorge Martín i el també italià Fabio di Giannantonio van completar el podi amb el segon i tercer lloc, respectivament. Albert Arenas va fer el 21è millor temps.