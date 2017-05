El Badalona es queda sense play-off i tres catalans baixen a Tercera

El Badalona ha quedat fora del play-off d'ascens a Segona A després de perdre en la darrera jornada al camp de l' Atlètic Llevant per 4-1. Els quatre equips classificats pel play-off al grup III doncs, són el Barça B com a campió, l'Alcoià, el València B i l'Atlètic Balears. Baixen a Tercera l'Eldenc, el Prat, l'Espanyol B i també un Hospitalet que ha perdut 3-1 al camp del filial del València. El filial del Llevant jugarà el play-off per evitar el descens.

El descens de tres equips catalans és un cop per al futbol català, ja que significa que tres equips de Tercera baixen a Primera Catalana. A part del Sabadell B, Júpiter i Manlleu, baixen la Montanyesa, el la Jonquera i el Castelldefels. Ara, aquests tres equips poden salvar-se si algun equip català puja a Segona B.

El Barça B, campió, jugarà una eliminatòria per pujar de forma directa contra un altre campió de grup. Els quatre campions són la Cultura Leonesa, l'Albacete i el Lorca.