Badalona, escola de ‘skate’

Aquest estiu es compliran 25 anys des que Barcelona va acollir els Jocs Olímpics. La cita requeria noves construccions i les estructures de ciment van dibuixar un nou paisatge urbà que, sense voler-ho, va esdevenir ideal per a la pràctica de l’ skate. L’atractiu visual de Barcelona, el clima, la gastronomia i l’ambient van fer la resta perquè skaters d’arreu del món s’interessessin per la ciutat.

Amb el pas del temps, la cultura urbana de l’ skate ha arrelat a Barcelona. La plaça dels Àngels, on hi ha el Macba, és un escenari habitual dels patinadors. El reclam que suposava la ciutat xocava amb la manca de skateparks. Fa set anys, Roger Planas, director de l’empresa Lateral Thinking, juntament amb altres empresaris del sector, van idear un projecte de parc. L’Ajuntament de Badalona va respondre a la inicitiva i el 2015 s’inaugurava al costat de la platja l’Skate Agora BDN. “Només hi ha tres skateparks permanents i homologats fora dels Estats Units. L’Agora n’és un. Els altres dos són a la Xina i a Mèxic”, explica Planas. “A més, és una plaça pública exclusiva per a l’ skate en què l’Ajuntament col·labora activament. Agora es fonamenta en quatre pilars: esport, educació, valor social i cultura”, afegeix l’impulsor.

Pel que fa a la faceta més educativa, Planas comenta que “per tradició l’ skate s’aprèn al carrer, amb els amics: a Agora s’estableixen uns paràmetres de formació”. El parc forma part de l’Skate Honor Roll Club, un projecte educatiu internacional que implica diferents graus d’aprenentatge. “Col·laborem amb quatre col·legis i, d’altra banda, estem formant el col·lectiu de professors d’educació física de les escoles de Badalona”, apunta Planas. Marga Mussons forma part d’aquest col·lectiu i treballa al col·legi Salvador Espriu, centre que, al juny, organitza una sortida per als alumnes de quart de primària a l’Agora. “Serà el segon any que hi anem. L’activitat agrada molt als nens i nenes”, perquè pocs coneixen l’ skate. Parteixen amb el mateix nivell i s’ajuden entre ells”, explica Mussons. “Al principi, fa una mica de respecte als pares, perquè es practica sobre superfícies dures, però és una sessió d’aprenentatge i porten proteccions”, comenta la professora.

Agora també inclou un vessant social. “A la zona on hi ha el parc abans hi imperava l’oci nocturn i això podia portar conflictes. Agora li ha donat una nova vida. Hi ha molts jubilats que el visiten sovint. Com en Pere, que ve amb el seu ocellet dins una gàbia i s’asseu a prendre el sol”, explica Planas. “També estem desenvolupant amb l’Ajuntament programes per ajudar joves en risc d’exclusió, entre altres iniciatives”, afegeix. Pel que fa al pilar cultural, Planas comenta que “es fan concerts, s’ha col·laborat amb el Sónar, hi ha un autobús britànic antic que diversos artistes de grafiti podran anar pintant trimestralment...” En el pla més esportiu, l’agost de l’any passat el COI va aprovar que l’ skate seria olímpic a Tòquio 2020. “Estem impulsant un pla de tecnificació i formació d’alt rendiment per als joves. Tot això és molt nou”, diu Planas.

Un català entre els millors

En el present més immediat, aquest cap de setmana, l’Skate Agora BDN acull per tercer any consecutiu l’SLS Nike SB Pro Open i les 2017 Nike SB European Series. Són dues competicions de la disciplina de street. La primera aplega skaters reconeguts arreu i la segona està oberta als més amateurs. Entre els pros seleccionats, hi ha un català: Pol Catena, de Mataró. És el primer cop que participa en la competició. Tot i que està pendent d’unes molèsties al turmell, en té “moltes ganes” perquè és “a casa”. Accedir a la gran final de Los Angeles, però, “és molt complicat perquè els skaters dels Estats Units tenen molt nivell”.

Catena va començar a patinar amb deu anys, quan observava encuriosit un grup de skaters a les places de la Muralla i de Can Xammar, prop de casa seva. Eren més grans que ell, però el van acollir i, pel seu sant, el seu avi li va regalar el seu primer skate. Des de llavors no ha deixat de patinar. És la seva passió: “Passi el que passi, sempre et quedarà anar a patinar amb els amics”. És el que més li agrada d’un esport que, “tot i que és individual, inclou formar part d’un grup”. També valora que sigui disciplina olímpica perquè “guanyarà en visibilitat”. De moment, aquests dies, el millor skate passa per Badalona.