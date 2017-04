El Madrid visita Gijón sense Bale, qui es podria perdre el clàssic

El Madrid, eufòric després de guanyar al Bayern, visita l'Sporting (16.15h / beIN La liga) amb el repte de guanyar just abans de rebre el Barça. Gareth Bale pateix un edema al soli dret, múscul que s'ha lesionat per setena vegada des que va arribar al Reial Madrid i que convida a la precaució a Zinedine Zidane, que va confirmar la seva baixa davant l'Sporting de Gijón i va deixar seriosos dubtes perquè pugui jugar davant el Bayern i el Barça.

"No va a estar amb nosaltres matí, això està clar i després veurem. El que és segur és que té alguna cosa, té un edema i no anem a arriscar res amb Gareth" ha dit en la en roda de premsa Zidane confirmant que la realitat no és tan positiva com les primeres sensacions del jugador després de retirar l' Allianz Arena amb molèsties. "Hem de veure dia a dia com evoluciona ell, però a Gijón no hi serà i veurem dimarts. Partit a partit anem a decidir, no podem pensar en res més. Espero que en poc temps estigui amb nosaltres", va afegir.

Zidane ha confirmat que la lesió de Bale arriba al seu punt feble, el soli. Des que va començar a jugar amb el Reial Madrid s'ha lesionat en cinc ocasions l'esquerre i és la segona que pateix al dret. A més, en aquesta ocasió, el tècnic prefereix no córrer cap risc perquè és una zona propera a l'operació que ha marcat la temporada de l'extrem gal·lès.