Bany de masses d’un Madrid que treu pit i mira ambiciós cap al futur

Aquesta vegada a Cibeles no hi va haver excessos ni paraules enverinades. Alliçonats pel que va passar durant la celebració de la Lliga, els futbolistes blancs no van recordar-se de Gerard Piqué durant la festa per la Champions aconseguida a Cardiff. Ahir no van mirar cap a Barcelona, en tenien prou cridant als quatre vents els seus últims triomfs i vaticinant que encara en queden molts més per arribar. Al Bernabéu no hi caben d’alegria i confiança.

La ciutat de Madrid es va bolcar amb el seu equip durant una llarga celebració que va recórrer els principals punts d’interès de la capital espanyola, amb un breu i descafeïnat pas per Cibeles, i el punt final de la nit al Santiago Bernabéu. Allà hi va haver una festa de llums i colors per acomiadar el primer equip que aconsegueix reeditar la Champions, i que ha guanyat tres de les últimes quatre edicions del torneig i un doblet que al Madrid se li resistia des de la dècada dels 50, quan l’emblema de l’equip era Alfredo Di Stéfano.

Tot i l’èxit rotund de la temporada, els futbolistes del Madrid no van donar-ho tot com en anteriors ocasions, i només dos ells -Sergio Ramos i Cristiano Ronaldo- van agafar el micròfon per dirigir-se a la gent que feia hores que esperava pacientment. Amb una corona al cap, i sent un dels tres grans noms propis de la jornada juntament amb Zinedine Zidane i Cristiano, el capità Ramos va ser l’encarregat de fer els parlaments protocol·laris i també d’obrir foc davant dels 80.000 espectadors que omplien el Bernabéu. El central andalús va assegurar que han aconseguit “un doblet meravellós” i va demanar a la gent que ho valorés com cal, perquè feia molts anys que això no passava. “Hem fet un any espectacular”, va resumir Zidane, sempre en un segon pla, mesurat en les seves aparicions i la seva gestualitat.

Com acostuma a passar sempre en les festes del Madrid, el nom més corejat va ser el de Cristiano, que estrenava nou look per una promesa i que va ser rebut entre crits de “Pilota d’Or” pel públic del Bernabéu. Ell mateix també va sumar-se a la cridòria reivindicant, mentre saltava al cercle central, la cinquena Pilota d’Or. La volta d’honor va culminar una jornada que havia arrencat a la seu de la Comunitat de Madrid, l’inici d’un trajecte per uns carrers plens de gom a gom de seguidors que volien estar ben a prop dels seus ídols. Hi va haver temps per a salts, crits, balls i fins i tot perquè Casemiro es col·loqués bé la gorra aprofitant el llampant reflex de la Champions que presidia l’autocar madridista.

Acompanyat per la presidenta Cristina Cifuentes, madridista a ultrança, tal com va reconèixer ella mateixa, Florentino Pérez va insistir novament que Cristiano és “el millor jugador del món”. Unes paraules de lloança que també es van endur Zidane i Ramos, el triumvirat que personifica els èxits a ulls del seu president. “Som el millor club del món, que viu obsessionat per la victòria. La duodécima és la recerca de l’impossible”, va afegir Florentino des de la Puerta del Sol. “Ja éreu el millor equip del món, i avui ho sou una mica més. Esteu en una altra galàxia, per això sou galàctics”, va dir Cifuentes abans que els capitans oferissin el títol a l’afició des d’una tarima improvisada per culpa de les obres. De Cifuentes a Manuela Carmena, que va rebre l’expedició a l’Ajuntament, on els va qualificar d’“equip de llegenda”, els va tornar a obsequiar amb una medalla de xocolata, tal com va fer per la Lliga, i es va endur les rialles sornegueres dels futbolistes madridistes.

“El Madrid manté una bella història d’amor amb la Copa d’Europa”, va sentenciar Florentino, que va recordar que el club que ell presideix va ser escollit com el millor del segle XX i està obrint, amb els resultats dels últims anys, “el camí per ser considerat també el millor equip del segle XXI”.