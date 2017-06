Baptistão anuncia que ja és "100% periquito"

Leo Baptistão ja és, a tots els efectes, jugador blanc-i-blau. El club espanyolista ha fet efectiva l'opció de compra de què disposava i pagarà 3,5 milions a l'Atlètic de Madrid, a qui ja va pagar la mateixa quantitat per la meitat dels seus drets el curs passat. " 100% periquito! Gràcies, Espanyol i afició, per la confiança; estic molt content de formar part d'aquesta gran família", ha escrit el jugador brasiler al seu compte d'Instagram. Pocs minuts després, el club ho ha fet oficial a través d'un comunicat.

L'Espanyol en posseïa fins ara el 50% dels drets, i aquest estiu, seguint els casos d'homes com Diego López o Piatti, ha decidit quedar-se també en propietat aquest davanter. L'Atlètic gaudia d'una opció de recompra de 6 milions d'euros que ara ja no podrà fer efectiva. Baptistão, que aquest curs va firmar sis gols i sis assistències, té contracte amb l'Espanyol fins al 2021, amb una clàusula de 27 milions d'euros. El club s'assegura així un jugador de gran projecció i experiència a la Lliga malgrat tenir només 24 anys.

Només fa unes setmanes, just abans que acabés el curs, el brasiler va mostrar dubtes sobre la seva continuïtat en una roda de premsa on, recordant els últims estius que havia viscut, va deixar les portes obertes a qualsevol opció. El club, però, el considera fonamental per al projecte i ha volgut lligar-ne la continuïtat.