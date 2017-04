Baptistão, una beneïda solució per al tram final de curs

Léo Baptistão va ser un dels fitxatges que més il·lusió van despertar a l’estiu entre l’afició espanyolista. Una inoportuna talàlgia el va obligar a mantenir-se apartat gairebé quatre mesos, però, amb el seu retorn als camps la setmana passada, el davanter ha recuperat el somriure i permet refrescar l’atac blanc-i-blau de cara a la recta final. El brasiler ha tornat per aportar minuts de qualitat. Ho va demostrar contra l’Alabès, i avui (12 h, BeIN LaLiga) pot ser una de les grans novetats d’un equip que visita per primera vegada Butarque.

Contra l’Alabès, el brasiler va tornar a mostrar el nervi que acostumava a exhibir a principi de curs. Per la seva mobilitat, rapidesa i capacitat d’atacar els espais, el seu perfil és ideal per a l’estil de joc replegat que proposa Quique. El tècnic no va amagar que està “molt feliç” pel seu retorn. “He entrat amb molta confiança, ha estat bé recuperar la sensació de poder xutar a porteria”, va reconèixer visiblement satisfet el mateix jugador. Baptistão té 24 anys, però les lesions li han impedit desenvolupar-se com voldria en els diferents equips en què ha jugat. “Hem treballat molt bé amb el cos mèdic i els fisioterapeutes, estic recuperat i ja veieu que no he oblidat això de jugar. Estic preparat”, va sincerar-se després d’una tornada en què va tenir fins a dues ocasions clares. Llàstima que no entressin, volia marcar”, va fer broma. A Butarque, malgrat que probablement encara no estigui a punt per disputar el partit sencer, segurament tindrà la seva oportunitat. Quique no el vol forçar, i per evitar recaigudes seguirà un pla de control i treball.

L’Espanyol, tot i que presenti xifres similars amb ell (21 punts de 42) o sense (25 de 51), el necessita. Baptistão, que mai ha sigut un golejador nat (el seu màxim registre era de 7 gols al Rayo i al Betis), aporta molt més que xifres. Era un dels més esperats, ja que és un jugador cabdal per als esquemes de Quique. El brasiler va fer tres gols, quatre assistències i va esdevenir clau en la generació de joc ofensiu en els minuts que va poder disputar en les 15 jornades prèvies a la molesta lesió al taló d’Aquil·les. Era un fix per a Quique (va jugar 1.036 minuts, el 76%) i des d’aleshores només José Antonio Reyes ha aconseguit igualar els seus registres (tres gols i quatre assistències en 460 minuts). Força lluny queden les actuacions de Caicedo (un gol i dues assistències en 671 minuts), Hernán (un gol en 817), Álvaro (una assistència en 166) o Melendo (252).

Amb ell de tornada, Quique torna a tenir un ampli ventall d’alternatives: fent parella amb Moreno o bé situant-lo a la banda dreta, fent possible que hi hagi un altre punta en joc. El tècnic també celebra el retorn de Marc Navarro, que afegirà competència a un Javi López que torna a estar recuperat d’una altra talàlgia i amb plena confiança. Cames fresques per afrontar un tram final en què encara està tot per decidir.

Les baixes per jugar a Leganés

Deia Quique Sánchez Flores que a l’Espanyol li falta fer “un pas endavant en els partits fora de casa”. A Butarque haurà d’intentar aconseguir-ho sense Víctor Sánchez, sancionat per acumulació de targetes. Tampoc hi seran Álvaro Vázquez i Óscar Melendo, que arrosseguen problemes físics i van acabar quedant fora de la convocatòria. L’altra absència és la d’ Óscar Duarte, lesionat de llarga durada.