L’endemà de fer un quart de segle, Leo Baptistão vol bufar les espelmes en el retorn del futbol a Cornellà. L’Espanyol rebrà aquesta tarda (18.15 h, beIN LaLiga) un rival, el Leganés, que el curs passat ja va patir la qualitat del brasiler vestint de blanc-i-blau. Enrere ha quedat la talàlgia que el va mantenir apartat una bona part de la temporada passada, així com els successius canvis d’equip que vivia estiu a estiu.

Per primer cop des del 2013, quan va fitxar per l’Atlètic, el brasiler jugarà dos cursos seguits en un mateix equip, un Espanyol on ha recuperat el somriure. I quan ho fa ell, contagia la rialla a un equip que no perd si el brasiler marca: set gols en set partits com a periquito (cinc triomfs i dos empats). En l’entrenament d’ahir, Baptistão va ser el centre de les bromes d’uns companys que no van dubtar a felicitar-lo per l’aniversari. També ho va fer Quique Sánchez Flores, que no va dubtar a elogiar-lo: “Té un valor de mercat molt alt, que seria més alt si no hagués tingut les lesions que ha patit”.

Una carrera marcada per les lesions

Els problemes físics han sigut una constant al llarg de la seva carrera des que va arribar a Espanya. En les dues etapes al Rayo va perdre’s 19 partits, amb l’Atlètic 4, amb el Vila-real 20 i amb l’Espanyol 18, unes xifres que corroboren que les lesions han frenat el seu enlairament. Quique, però, no vol tractar-lo diferent: “Amb ell no tenim més precaució que amb els altres. Tenim un pla de precaució que gestionen els metges i s’ajusten al gimnàs i al camp. A partir d’aquí, sempre cal tenir una mica de sort perquè els jugadors no es lesionin”.

Oblidat el calvari del curs passat, el davanter ha recuperat la seva millor versió, com va demostrar la setmana passada al Sánchez Pizjuán, on va portar el pes ofensiu dels blanc-i-blaus. Peça clau en la pressió, és capaç de recuperar pilotes com la que va generar l’empat, a molts metres de l’àrea rival, arrencant amb potència i velocitat sense importar-li els rivals que té al davant. Amb espais és un jugador letal que s’adapta a la perfecció a l’estil de Quique de replegament i contracop.

Xifres decisives a l’Espanyol

Imparable en cursa (en el gol contra el Sevilla va arribar als 32,4 quilòmetres per hora), l’any passat ja va amargar un Leganés a qui va penalitzar amb un gol de vaselina al minut 92 que va desfer el 0-0 a Butarque. Gairebé sempre que ha jugat ha sigut decisiu: ja suma 7 gols i 7 assistències amb l’Espanyol (participa en un gol cada 110 minuts). Cap dels gols, a més, ha resultat intranscendent: en quatre ocasions van servir per obrir la llauna, i en dues més per tancar el marcador. Tots aquests gols, a més, han tingut un impacte a nivell del resultat i dels punts obtinguts: sense ells l’Espanyol hauria deixat de sumar 11 punts.

Malgrat fallar diverses rematades contra el Sevilla, té el percentatge de precisió més alt de la plantilla: un 70% dels seus xuts van entre pals (Moreno suma un 47%), i un 19,4% del total acaben en gol. Avui bufarà les espelmes a Cornellà amb un desig clar: seguir regalant gols i punts a l’Espanyol.