Radicals del Barça agredeixen aficionats de l'Alabès

Un grup d'aficionats radicals del Barça ha agredit seguidors de l'Alabès al barri de La Latina, on hi han la zona d'aficionats del conjunt basc. Segons testimonis, "tenien aspecte de neonazi". La baralla ha durat poc, però els aficionats bascos presents a la zona parlen de "cadires volant i cops de puny". Segons el periodista Héctor Fernández, aficionats del Barça han ajudat als agredits.

Víctor, un aficionat de l'Alabès, ha explicat a l'ARA que "m'han robat la bufanda. Estava cantant i han aparegut uns pekats i m'han robat la bufanda. Un altre ha cridat 'putos vascos'. Buscàven brega".

Otros aficionados del Barça han acudido en ayuda de los alavesistas y los PATETICOS VIOLENTOS han salido corriendo. @policia está actuando — Héctor Fernández (@Hectorfernandez) May 27, 2017

La baralla ha tacat les hores prèvies d'un partit que serà el darrer de la història del Vicente Calderón. La Policia Nacional ha explicat als comerciants de la zona que "serà un desplegament dels grans", demanant als bars de determinats carrers retirar les terrasses per evitar el llançament de cadires. "És dels desplegaments més grans que recordo, similar al del darrer Atlètic-Madrid de Champions" diu un cambrer. La policia ha explicat que han activat el nivell d'alarma número 5 per controlar baralles i també pels risc d'atemptats en aglomeracions.

Abans del partit de lliga Alabès-Barça, radicals bascos van agredir membres de grups d'animació del Barça. A les xarxes socials havien aparegut amenaces les darreres hores parlant de "revenja", però sempre per anònims amb simbologia dels Boixos Nois, grup que no forma part de la graderia d'animació.

A la Fan Zone del Barça s'ha produït una discussió que no ha acabat en baralla entre uns aficionats del Barça amb una bandera on es podia llegir "Sóc del Barça i sóc espanyol" i uns joves amb estelades. Cal recordar que el Barça no ha aconseguit vendre totes les entrades de les que disposava, fet que ha provocat queixes. "Sóc de Madrid i del Barça. He aconseguit una entrada gràcies a un amic de la Federació de futbol de les Canàries, ja que via Barça no en podia comprar. I ara diuen que no s'han venut totes i que algú les està revenent als bascos" es queixava un jove madrileny amb la samarreta de Messi.