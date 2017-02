El Barça recupera la fe just quan més falta feia (1-2)

El Barça ha recuperat la fe en si mateix després d'uns dies grogui, just quan més falta feia. El dia que jugava per darrer cop contra l'Atlètic de Madrid al Vicente Calderón s'ha endut tres punts que serveixen per passar la pressió al Madrid i reafirmar les conviccions d'un equip que ha tancat la ferida de París amb un partit on ha barrejat cor i cap. I tot, com no, amb la signatura final de Messi, amb un gol que ha acabat amb la resistència matalassera a cinc minuts pel final.

Sempre que el Barça ha visita l' Atlètic, s'han vist partits de ritme alt, guions imprevistos i passió, i el comiat no podia ser diferent. Els dos equips han fet suar de valent la defensa rival cada cop que arribava a l'àrea adversària, en un partit sense control on s'ha vist un Barça més fresc, després de poder descansar per primer cop en setmanes. Més enllà del joc, encara en fase de reconstrucció,els homes de Luis Enrique han demostrat que creuen en ells mateixos. No han defallit, superant un Atlètic que ha estat millor abans del descans, però ha acabat escombrat ala segona.

Si a nivell físic el Barça ha millorat,a nivell de joc, també ho ha intentat. Calia reaccionar i Luis Enrique ho ha fet amb nou dibuix a la pissarra. Per jugar per darrer cop contra l'Atlètic al Vicente Calderón en lliga, ha recuperat una defensa de tres amb Mathieu, Umtiti i Piqué, avançant Sergi Roberto al mig del camp. Una aposta per intentar tenir més la pilota, atacar millor i millorar sensacions sense haver de sacrificar allò ara mateix intocable, el trident. L' Atlètic però, ha llegit ràpidament la jugada de Luis Enrique sortint al terreny de joc amb dos plans de joc. Quan tocava, l'equip matalasser es tancava tapant espai. Però quan la pilota arribava a l'àrea catalana, hi arribava amb molts homes, creant problemes a la defensa blaugrana.

Ja en els primers tres minuts de joc, Griezmann i Gameiro han creat perill, però poc després el Barça ha aconseguit sentir-se més còmode amb el nou vestit, connectant amb un Neymar sempre valent i Messi, qui endarreria la posició per ser protagonista. Però ha estat un miratge. Oblak era un espectador i quan ha pogut, l' Atlètic, més intens, ha iniciat de nou el setge sobre Ter Stegen, provocant pèrdues de pilota d'un Barça tou que no aconseguia ordenar-se. Cada cop que la pilota ha arribat a l'àrea del Barça, ha costat Déu i ajuda poder treure-la. Els tres defenses han rebut la pressió dels davanters locals i en cap moment s'han generat superioritats al centre del camp, malgrat el nou dibuix. Messi buscava trobar-se amb Busquets, amb Iniesta més a l'esquerra i Sergi Roberto a la dreta, amb Rafinha. Però ni els canvis de posició, ni els moviments elèctrics de Neymar aconseguien traslladar el joc a prop de la porteria d'Oblak. Cada cop que rebia una pilota un blaugrana, era eclipsat per un matalasser, que no el deixava girar-se, ja fos recuperant la pilota o fent falta. Als 25 minuts per exemple, Piqué l'ha perduda i en dos segons, Griezmann ja xutava a l'escaire de Ter Stegen, qui ha volat evitant el primer gol local.

5 córners favorables a l'Atlètic a la primera part, per dos del Barça

Però just quan semblava que tocaria plegar veles i rebre un gol,el Barça ha aconseguit per primer cop superar la pressió rival, com no gràcies a Neymar, i la jugada ha acabat amb una gran aturada d' Oblak a Messi, i un gol de Luis Suárez en el rebuig que no ha pujat al marcador ja que l'uruguaià ha colpejat primer la mà del porter eslovè. Una ocasió per despertar en un primer temps que ha acabat convertit en un combat de boxa desordenat, amb intercanvi de cops. A una centrada letal de Griezmann que ha atrapat Ter Stegen, ha seguit un bon xut de Suárez, en una contra on l'uruguaià ha cavalcat tot sol. De fet, el Barça ha acabat la primera part més còmode, amb una bona rematada de Piqué aturada per Oblak i jugant sempre al terreny de joc rival. Aire fresc després d'un primer temps de patiments.

540x306 Suárez agenollat sobre la gespa del Vicente Calderón / JUAN MEDINA / REUTERS Suárez agenollat sobre la gespa del Vicente Calderón / JUAN MEDINA / REUTERS

El guió quedava clar. Quan l' Atlètic de Madrid tallava les línies de joc del Barça, era l'equip de Luis Enrique qui patia. Però quan la pilota arribava al trident, era l'Atlètic, qui patia, com en una gran jugada iniciada per Neymar que ha acabat amb Suárez, tot sol després d'un toc de Messi, xutant desviat quan ho tenia tot favor per fer el 0-1. Neymar, qui ha rebut el 50% de les faltes dels matalassers, sempre ha superat Vrsaljko, malgrat no tenir les ajudes d'un Jordi Alba sacrificat per jugar amb tres defenses. Però com al Vicente Calderón pots guanyar, però cal fer-ho patint, Griezmann ha tornat el cop quedant-se tot sol davant Ter Stegen. Però l'alemany és l'airbag del Barça atura els cops. El partit s'ha convertit en una ruleta russa. Amb molts trets però poc encert. I un dels dos equips destinat a acabar estès pel terra. Seria l'Atlètic.

8 gols de Messi al Vicente Calderón en partits de lliga

Rafinha, després d'una bona jugada col·lectiva que ha acabat dins de l'àrea, ha aconseguit batre Oblak amb un xut creuatper fer el primer. El Barça havia aconseguit fer arribar la pilota a l'àrea rival, on un munt de cames van lluitar per fer gol o treure la pilota. Rebots, crits i cames i un gol de gran valor. El problema ha estat que l'alegria ha durat poc. Amb tot el que havia costat marcar, i l' Atlètic ha trigat cinc minuts per empatar amb un recurs clàssic: falta lateral i rematada de cap de Godín, el central que ho remata tot.

Per acabar de complicar l'escenari, Mathieu s'ha lesionat, fet que ha permès veure Digne fent de central, intentant aturar un Atlètic que s'ha fet un fart de fer faltes que Mateu Lahoz no castigava amb amonestacions. El Barça però, s'ha fet fort i ha acabat controlant del tot el partit. Luis Enrique ha donat minuts a André Gomes per Sergi Roberto, per mantenir la intensitat, i just quan calia, Messi ha començat una jugada i ell mateix l'ha acabada amb un gol que serveix per enviar un missatge, des de el sud de Madrid, cap al nord,al Santiago Bernabéu: el Barça vol guanyar aquesta lliga.