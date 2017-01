Luis Enrique: "Fa setmanes això era una sala de vetlla i ara tenim una ratxa positiva"

Luis Enrique ha analitzat el moment del Barça just abans de volar cap a Sevilla, per jugar aquest diumenge al camp del Betis. El tècnic asturià valora el bon moment, però ha demanat seny ja que "queda molta temporada. A l'afició sempre la veig tranquil·la, confiant en l'equip. Sap que estarem concentrats i centrats en intentar guanyar títols". Luis Enrique ha afegit que "cal saber gestionar el calendari i no queixar-se, cal estar content perquè tens molts partits per davant".

Sobre la situació del Reial Madrid, el tècnic blaugrana ha afirmant que "això són vasos comunicants i no li pot anar bé al teu rival si tu vols guanyar els títols. De la resta procuro quedar-me al marge. Queda molt per veure qui és mereixedor dels títols i no convé dramatitzar. Ja veurem a final de temporada qui guanya més partits, qui supera més eliminatòries i qui guanya més títols". Amb humor, el tècnic ha explicat com "sorprèn com canvien les coses. Fa una setmana això era una vetlla. Ara estem en una ratxa guanyadora i intentarem mantenir-la per retallar punts. Però tots els entrenadors intentem mantenir ratxes guanyadores".

Luis Enrique ha admès que malgrat els bons resultats, queda molt per fer: "Hi ha partit millors i pitjors. El resultat ho tapa tot sempre, a nivell públic, però hi ha moltes coses a millorar. A Bilbao aquest partit de Copa em va agradar (tot i la derrota) i d'altres que per a vosaltres són molt agradables pel resultat però jo veig moltes coses a millorar ".

L'entrenador ha estat preguntat de nou sobre els arbitratges, com ja ha passat les darreres setmanes. "Intento que els meus jugadors ajudin al màxim a l'àrbitre i el col·lectiu arbitral i que les emocions no es disparin al màxim perquè poden influir en el rendiment, però és una de les coses en què he de millorar". Luis Enrique no ha volgut criticat al jugador de la Reial Societat Zurututza, qui va criticar a Neymar i Jordi Alba dient que provoquen i fan teatre: "És al primer que sento comentar això. Ni ho sabia. No tinc ganes ni de contestar a ningú. Estic content amb el comportament dels meus jugadors, jo no estic dins però la meva experiència diu que en els camps hi ha moltes converses i coses que s'han de quedar aquí".

Sobre el rival, el Betis, ha comentat que "és diferent respecte a la primera volta pel nou entrenador. Poyet va jugar amb cinc defenses i no era habitual però Víctor sí que ho fa habitualment. Cada tècnic fa que no hi hagi dos sistemes iguals però en la seva línia de millora el Betis intentarà generar-nos problemes, així que haurem de jugar concentrats i ser efectius ".

Finalment, sobre el seu futur, l'asturià ha afirmant que "el meu contracte és meravellós".