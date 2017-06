Barça Lassa i Fraikin Granollers tanquen la temporada a la fase final de la Copa del Rei

El Barça Lassa, després del cop dur que va significar caure a les semifinals de la Final a Quatre de Colònia, inicia aquest divendres (16.30 hores) al Palau d'Esports de Lleó, la Final a Vuit de la 42a Copa del Rei, última competició de la temporada, enfrontant-se al Bada Osca a quarts de final. Obrirà el foc el Fraikin Granollers.

L'equip vallesà s'enfrontarà contra el Bidasoa Irun (12.30), amb l'objectiu d'allargar el màxim possible la seva singladura a la Copa del Rei d'handbol. L'equip català arriba just d'efectius, sobretot en el lateral dret, amb només Jorge Silva com a esquerrà, en una competició que significarà el debut com a primer entrenador del Granollers d' Antonio Rama, ja que Carlos Viver es troba a Ucraïna amb la selecció nacional femenina.

"Em fa molta il·lusió, però no tinc la sensació de debut, que no hi sigui Carlos és una anècdota", ha puntualitzat Rama, que avisa sobre la perillositat del rival de demà. Precisament el focus estarà centrat en Silva, l'únic en el seu lloc en aquests moments per les lesions de Mamadou Gassama i Álex Márquez.

El tècnic del conjunt vallesà s'ha emportat 16 jugadors, tots els disponibles del primer equip, així com dos del filial, el porter Marc Guàrdia i Adrià Cumplido, que encara té molèsties en un adductor.

La pressió del favorit

Els blaugranes buscaran el seu vint-i-unè títol de Copa, competició on ha estat campions de les tres últimes edicions -actualment suma 17 de Copes del Rei i tres de Copa del Generalíssim-, per tancar una temporada en què ha aconseguit tots els títols en disputa, excepte la Lliga de Campions, i suma 155 victòries consecutives en totes les competicions nacionals. La Copa serà l'adéu definitiu del danès Jesper Noddesbo, que jugarà les pròximes tres temporades en el Silkeborg danès; de Kiril Lazarov, màxim golejador en totes les competicions, que militarà en el Nantes les dues pròximes campanyes, i d' Antonio García, fitxat a mitja temporada com a relleu del lesionat Lasse Andersson i no seguirà a l'equip.

El tècnic del Barcelona, Xavi Pascual, encara que té diversos jugadors 'tocats', disposarà de tota plantilla en aquesta última cita, encara que no podrà disposar de jugadors del Barcelona 'B', ja que van jugar la fase anterior de la Copa.