El Barça tanteja Isco Alarcón, segons el periodista Diego Torres

El Barça hauria tantejat al migcampista del Madrid Isco Alarcón. Segons va explicar al 'Tu diràs' de 'Rac1' el periodista Diego Torres, el conjunt blaugrana li ha proposat "una oferta molt bona" a l'andalús, que encara no ha acceptat renovar amb els blancs. El contracte que el lliga al Madrid dura fins el 2018, pel que Isco podria quedar lliure a partir del gener d'aquell any, quan podria negociar amb qualsevol altre club sense que els blancs en rebin cap cost. "Si Isco segueix al Madrid el proper 1 de setembre, el Madrid tindrà un problema", va apuntar Torres, en referència a que el jugador forçaria una sortida com a agent lliure a partir del proper mercat hivernal.

Segons el periodista d''El País', Isco és considerat "l'artista" de la plantilla, i la seva situació preocupa a la directiva. Per evitar que marxi al Barça, el Madrid intentaria vendre'l el proper estiu al Juventus o a l' Arsenal per "uns 15 o 20 milions, ja que ell busca equip". L'oferta verbal del Barça, segons Torres, consisteix en una prima de fitxatge de 20 milions, repartits en cinc anys, a més d'un salari d'entre 7 i 8 milions nets anuals. Arribaria per ser el relleu d' Iniesta, que tindria 35 anys aleshores. Segons el periodista, Isco, que manté "una excel·lent relació amb jugadors del Barça, sobretot amb Messi" (l'andalús, de fet, té un gos que es diu Messi), té dubtes de la posició que ocuparia al club blaugrana, ja que es veu més com a mitjapunta que com a interior.