Barça Lassa i Liceo completen les semifinals

El Barça Lassa i l’HC Liceo van aconseguir el bitllet per a les semifinals de la Copa del Rei d’hoquei patins que s’està disputant a Alcobendas. Blaugranes i gallecs van derrotar el Voltregà i el Lloret, respectivament, i ara s’enfrontaran entre ells (17 h) per ser a la gran final. L’altre partit de la jornada serà el que enfrontarà el Reus Deportiu La Fira i el Club Patí Vic (19 h), conjunts que van classificar-se dijous. Els partits es podran veure en directe a través d’El Punt Avui TV.

El Barça Lassa, vigent campió de la competició, és qui va aconseguir la golejada del dia en derrotar el CP Voltregà per 6 a 3, tot i que al descans només tenia un gol d’avantatge. L’equip de Ricard Muñoz va colpejar primer amb les dianes de Marc Gual i Pau Bargalló, però el Voltregà va escurçar distàncies just abans del descans per mitjà d’Ignacio Alabart. A la represa, el Barça va demostrar la seva superioritat i es va escapar a l’electrònic amb els gols de Matías Pascual, Pablo Álvarez i Lucas Ordóñez, que van situar el 5-1 provisional. Ja al tram final, el Voltregà va marcar per mitjà d’Alabart, però Lucas Ordóñez va tornar a distanciar els blaugranes. L’últim gol va ser per als de Sant Hipòlit, obra de Xavier Crespo al minut 47.

Més ajustat va ser el partit entre el Liceo i el CH Lloret Vila Esportiva (3-1). Això sí, els gallecs sempre van dur la iniciativa i van marxar al descans amb dos gols d’avantatge, gràcies a les dianes de Lamas i Marc Coy. A la represa, els catalans van ajustar el marcador amb un gol de Marc Grau, però el Liceo va certificar el triomf amb una nova diana de Lamas. El Liceo buscarà classificar-se per a una final que no juga des del 2004.

Vic-Reus, segona semifinal

Vic i Reus disputaran la segona semifinal de la Copa. Els osonencs són els vigents subcampions i han disputat les últimes dues finals del torneig. Els del Baix Camp, en canvi, no juguen el partit pel títol des del 2013, quan van perdre contra el Vendrell.