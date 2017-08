El Barça Lassa cedeix Stefan Peno a l'Alba de Berlín

El Barça Lassa ha anunciat la cessió, per a dues temporades, del base serbi Stefan Peno a l'Alba de Berlín que dirigeix Aíto García Reneses. El club blaugrana es guarda una opció per recuperar el jugador al final de la temporada 2017/18 a cost zero.

El jove base, de 20 anys (1,98 m), va arribar al Barça en edat de cadet. Va jugar a les categories inferiors del conjunt blaugrana el curs 2011/12, procedent de l'OKK Belgrado. La temporada 2014/15 va fer el salt al Barça B, a la LEB Plata, i va arribar a debutar amb el primer equip en un partit d'Eurolliga contra l'Unics Kazan l'octubre del 2016.

Internacional en categories inferiors per Sèrbia, va assolir la plata a l'Europeu sub-16 del 2013 –on va ser escollit MVP– i un bronze al Mundial sub-17 del 2014. El curs passat va jugar 14 partits de la Lliga Endesa, 10 de l'Eurolliga i un de la Copa del Rei.