Un Barça Lassa en caiguda lliure també perd a Vitòria (65-62)

Mentre el Barça Lassa s’estava jugant la vida a Vitòria, Jonathan Holmes va demanar temps mort, un privilegi que els jugadors no tenen en el bàsquet europeu. La seva desorientació és la metàfora perfecta d’un equip blaugrana en caiguda lliure. El conjunt català va malbaratar una renda de deu punts a la pista del Baskonia (65-62), un rival que l’avantatja amb quatre victòries de diferència. Els blaugranes acumulen sis derrotes en els últims set partits d’una Eurolliga molt competitiva que està deixant en evidència la seva mala planificació. “Cada derrota és dolorosa, però hem executat bé el nostre pla de partit durant 25 minuts. Estic trist, com cada vegada que perdem, però hem lluitat i hem tingut opcions de guanyar fins al final”, deia Georgios Bartzokas.

Les pèrdues de pilota i els mals percentatges de tir van condemnar un Barça Lassa amb greus problemes ofensius que no va saber jugar el tram decisiu del partit. La seva lectura final va ser nefasta, farcida d’exemples de mala concentració i excessiva tensió. Víctor Claver va fallar un triple que hauria forçat la pròrroga en un dia en què l’equip blaugrana va tornar a dependre en excés d’un Tyrese Rice que va fallar els primers vuit tirs que va intentar. El conjunt no té equilibri ni esma.

A diferència de Moscou, el Barça Lassa va començar el partit amb bona predisposició, una posada en escena que li va permetre agafar una renda de deu punts contra un Baskonia que va fallar els nou primers llançaments que va intentar. L’equip entrenat per Sito Alonso va estar quatre minuts i mig sense anotar. El debut de Pablo Prigioni va tenir una transcendència més emotiva que pràctica i, sense punteria des de la línia de 6,75 metres (0/10) i amb problemes per controlar el rebot i jugar amb velocitat, el conjunt basc va arribar al descans amb un desavantatge de sis punts (24-30).

El tercer període va començar bé, però quan la renda visitant era de 10 punts (29-39) el Baskonia va capgirar el marcador amb un parcial de 16-3 (45-42). Rodrigue Beaubois (19 punts) i Shane Larkin (14) van dominar el joc des del perímetre. El partit va arribar empatat als últims cinc minuts (52-52), tram en què el Barça Lassa es va desfer. Els seus jugadors van acumular decisions errònies i apàtiques contra un rival que va tenir el mateix desencert, però que va exhibir més gana. La derrota deixa contra les cordes un equip blaugrana que demà rep l’EA7 Emporio Armani Milà.

Perperoglou, sis setmanes de baixa

Georgios Bartzokas no va poder comptar ahir amb Stratos Perperoglou, que té una lesió al bessó intern de la cama esquerra i serà baixa, aproximadament, unes sis setmanes. L’aler grec, que ha jugat un total de 21 partits aquesta temporada entre Eurolliga i Lliga Endesa, es va lesionar durant l’últim entrenament de l’equip abans de viatjar a Vitòria. A més, Brad Oleson va ser baixa per una lumbàlgia. El club blaugrana, que fa setmanes que intenta fitxar un jugador interior, haurà de decidir què fa amb Jonathan Holmes, aler pivot al qual se li acaba aviat el contracte de dos mesos que va firmar. La idea inicial era no allargar la seva vinculació.

Girona, seu de la Copa de la Reina

La Federació Espanyola de bàsquet (FEB) va confirmar ahir que Girona serà la seu de la Copa de la Reina. El pavelló de Fontajau acollirà la fase final del 10 al 12 de febrer. L’edició d’aquest any serà especial ja que estrena format i comptarà amb sis equips. A més de l’amfitrió, l’Spar Citylift Girona, els altres participants seran el Perfumerías Avenida de Salamanca, el Lointek Gernika Bizkaia, el Lacturale Araski, l’Al-Qazeres Extremadura i l’Star Center-Uni Ferrol. El Cadí La Seu es va quedar a les portes de classificar-se. L’Spar Citylift Girona i el Perfumerías Avenida, que també aspirava a ser-ne la seu, estan classificats directament per a les semifinals del dissabte 11 de febrer. Abans, però, el divendres 10 de febrer estan programats dos partits de quarts de final.