El Barça Lassa ja és a quarts de final

El Barça Lassa d’handbol va tancar ahir de manera definitiva, ara sí, la primera posició del Grup A de la Lliga de Campions, que els dona accés directe als quarts de final. El conjunt de Xavi Pascual havia de guanyar el Wisla Plock i ho va fer golejant (36-28). “Estic molt satisfet amb l’equip. Tornem a estar un any més entre els vuit millors. Al setembre estic convençut que hi havia gent que no ens veia capaços d’aconseguir-ho. Es dubtava d’aquest grup. Haver tancat així aquesta fase, amb el Kiel, el Veszprém, el PSG o el Flensburg, és per estar molt orgullós. Hem demostrat que podem competir contra tots. Després pots guanyar o perdre, però lluites”, deia l’entrenador en roda de premsa. El resultat va ser un pèl abusiu. No hi va haver passeig militar, en gran part per la lesió en les primeres jugades de Lasse Andersson en un contacte aeri amb la defensa visitant. Tot i que encara ha de sotmetre’s a les proves mèdiques, una primera anàlisi va confirmar ahir que el primera línia danès té afectat el lligament lateral extern de genoll esquerre. Segons va poder saber l’ARA, si les molèsties l’obliguen a passar pel quiròfan en les pròximes hores, es podria perdre de sis a vuit setmanes de competició. “És la creu de la classificació, però aquestes coses passen, formen part de la nostra feina i les hem d’acceptar. Esperem que es quedi en res i es recuperi com més aviat millor. Està en les millors mans possibles”, apuntava Pascual.

Parcial definitiu

L’equip va demostrar ahir que notarà de ben segur la seva absència. Per moments va perdre la frescor i els mecanismes que l’han dut a fer un handbol menys visual però molt fiable (5-5 d’inici). Espès en accions posicionals, els blaugranes van trencar el partit defensant, recuperant pilotes i pujant al contraatac. Amb la capacitat de passada en llarg de Gonzalo Pérez de Vargas i la velocitat de Víctor Tomàs, Aitor Ariño i Valero Rivera, els blaugranes disposen d’una de les primeres onades més letals del circuit. L’exploten relativament poc, però és una eina més que interessant quan la inspiració passa per moments d’impàs (parcial 3-1 i 9-6 al marcador). Un parcial lapidari, d’equip gran, a l’inici de la segona part (11-3) i el nivell d’aquest Plock va evitar patiments. Els polonesos tenen joves amb gran potencial, però passen per una renovació continuada que si no hi ha sorpreses els deixarà fora de la competició. Amb la màgia de Dmitri Jitnikov i les aturades de l’exculer Rodrigo Corrales no n’hi ha prou per intentar guanyar al Palau, cada cop amb ganes de més. La pista haurà d’esperar un mes i mig per tornar a gaudir de la versió continental del Barça.